蔡英文隔著玻璃窗跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和

「好可愛喔！」隔著玻璃櫥窗看著兩個月大左右的流浪貓等待認養，總統蔡英文不禁意地流露出愛貓的真性情。蔡英文第一次逛寵物店，選擇的是全台最大最專業的《東森寵物雲》位於新北市的新莊店。

在寵物店裡，蔡英文一會兒蹲下身子撫摸不時會亂入的狗狗，一會兒在玻璃櫥窗前，童言童語地跟貓咪們對話，宛如孩子第一次來到兒童樂園，雀躍不已。

回顧2019年的農曆新年，《ETtoday新聞雲》採訪團隊進到總統官邸，開箱蔡英文的「寵物集團」，一探她私底下對於2隻貓（蔡想想、蔡阿才）、3隻狗的真實互動與相處面貌。

談起在家裡地位最高的蔡想想，以及調皮且活力十足的蔡阿才，蔡英文覺得自己就像是個無可奈何的家長，有時覺得好氣又好笑。

總統幕僚說，蔡英文曾在跑行程時，曾看到流浪的小貓、小狗，對上眼了，還會問「可不可以把牠帶回家照顧？」在總統官邸裡，蔡想想就像一家霸主，當總統跟官員開會時，蔡想想就像總督導，在一旁晃來晃去，是台灣唯一能參與國家級機密會議的貓咪。

今年，蔡英文的心願之一就是逛寵物店，同時替她的愛貓，以及3隻領養的導盲犬Bunny、Bella、Maru添購年貨跟營養品。

蔡英文造訪《東森寵物雲》的當天，東森集團總裁王令麟率領寵物雲同仁在門口迎接，大夥兒打過招呼後，她馬上像個孩子般蹲下身來，摸著一隻剛做完美容的店狗、也是寵物雲一號員工的哈妮，她直呼，「你毛好蓬喔！」、「牠是鎮店之狗，是不是？」、「哎唷，你好幸福喔，在這裡上班」。

看到愛心領養小棧，蔡英文直接貼近玻璃櫥窗，看著等待認養的小橘貓說，「這隻好像我們家裡那隻（指蔡阿才）」。在現場，她也相當關心每一隻毛小孩的照顧方式，不停地與現場的解說員交換意見。

事實上，愛貓的蔡英文，耳朵對貓叫聲也相當敏感。在《東森寵物雲》實際手作寵物年菜「毛寶貝雞肉球」時，一隻由北市流浪貓保護協會秘書長帶去的小橘貓，在籠子裡小聲地喵喵叫，立刻吸引了她的注意。

過程中，蔡英文一邊跟廚師做製作料理，一邊好奇地問「是哪隻貓？」、「怎麼一直叫？」

這隻喵喵叫不停的小橘貓，目前正在流浪貓保護協會裡等待領養。在得知貓咪早上都還沒吃東西時，蔡英文像個心軟的母親，不斷地安慰說，「好可憐喔！都還沒吃東西」、「好了好了，就快好了，等等就可以吃囉！」

最後，蔡英文更自掏腰包，捐贈加菜金給流浪貓保護協會，希望替貓咪們在這個農曆春節可以加菜，也能盡快找到適合的飼主。

蔡英文也不忘向國人呼籲，當決定要認養或是接受一隻毛小孩或寵物時，一定要問問自己，是不是會全心照顧牠們一輩子，「一定要記得，飼養不棄養」。

蔡英文在寵物店裡與貓咪互動的真情流露，還有一個場景是在她替家裡的寵物們添購年貨與零食。

當蔡英文在櫃檯等待結帳時，忽然聽到有小貓又在喵喵叫，相當好奇的她轉身循著聲音的方向前進，最後竟又發現這個聲音是來自愛心領養小棧，她在同仁協助下，抱起小貓們又摸又抱，也讓旁人再度感受到總統對於毛小物所流露出的真情。

《東森寵物雲》新莊店長李昇旭受訪時說，他在跟總統互動的過程中，可以感受到蔡英文非常喜愛貓，在愛心認養小棧停留的時間滿久，而且還有關愛到每一隻貓咪的健康狀況，也稱讚寵物雲把貓咪照顧得都滿好的，環境很乾淨。

對於愛心認養小棧裡的貓咪，李昇旭說，這裡的貓咪都是來自新北市八里的動保處，在貓咪到場之後，會先觀察2至3週時間，觀察一下牠們的健康狀況，才會開放給民眾免費認養。

李昇旭強調，這些貓咪都已經打了晶片，所以相對上來說，民眾認養會比較安心，新飼主也可以放心，他也呼籲蔡英文所說的，愛護毛小孩，一定要飼養不棄養。

其他人也看了這些...

►蔡英文手作寵物年菜大公開 總統牌雞肉丸子上桌

►蔡英文首訪東森寵物雲全記錄 「這麼大！應該很好逛」

►蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》 東森總裁王令麟親自接待

►振興一下我們的美麗

快點►►►《東森寵物雲》傳送門...連總統也愛逛