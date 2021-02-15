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李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

▲▼立法院院會 審查紓困3.0預算 國是論壇 立委洪孟楷 溫玉霞 陳以信 李德維 李貴敏 葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九日前呼籲蔡政府別再稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，國民黨立委李貴敏15日也表示，迄今衛福部仍持續宣導「武漢肺炎」，蘇揆團隊還開口閉口把「武漢肺炎」一詞掛在嘴邊，她直呼，美國都已經進入拜登時代，且希望兩岸開啟對談，「民進黨行政團隊能不能別再沉溺於川普時代的仇中、反中路線？」

李貴敏指出，全世界都稱呼此次冠狀病毒感染為「COVID-19」，甚至美國總統拜登都已公開譴責「武漢肺炎」的稱呼，並禁止以病毒起源地稱呼，以避免歧視性、侮辱性字眼助長種族歧視和霸凌。偏偏民進黨政府在蔡總統公開呼籲兩岸對話之際，仍不肯消減這些歧視與偏見，一再以「武漢病毒」稱呼。甚至在ＷＨＯ正式命名為「新冠肺炎」後仍不改口，繼續辯稱這只是「約定俗成」，但國際社會相信嗎？對散佈全球各地的華僑沒有傷害嗎？

李貴敏批評，迄今衛福部仍無視各界質疑及對全球華僑的負面影響，持續宣導「武漢肺炎」，蘇揆團隊還開口閉口把「武漢肺炎」一詞掛在嘴邊，也未解除對大陸台商、台胞、陸配、陸配子女的歧視性作為。

李貴敏呼籲，新年新氣象，美國都已經進入拜登時代且希望兩岸開啟對談，民進黨行政團隊能不能別再沉溺於川普時代的仇中、反中路線？以免自外於國際規範、貽笑大方。

李貴敏強調，新冠疫情期間對亞裔美國人的歧視及仇視行為讓人心驚，這種歧視是針對所有亞裔人士，在美國的台灣鄉親，甚至未來赴美旅遊洽商的國人，一樣同受影響。兩岸要對談，必須展現善意。我們除了肯定拜登政府回歸專業、理性的態度投入防疫措施，並竭力排除透過歧視性言論謀取政治意義的偏頗作法外，也應效法以「和」為貴的大無畏精神，為台灣人民的未來開啟新的里程碑。

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