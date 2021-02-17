何志偉喊話延長紓困條例效期　稅金延期緩繳政策再展延

▲民進黨立委何志偉召開「百工百業迎財神，需要稅金延期緩繳再延長」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，民進黨立委何志偉17日向行政院、總統蔡英文喊話，政府應延長即將於今年6月30日到期的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並且將財政部稅金分期、延遲繳納的政策延長，才能在農曆春節過後讓「百工百業迎財神」。

立法院在去年2月25日三讀通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

對此，何志偉17日上午於立法院召開「百工百業迎財神，需要稅金延期緩繳再延長」記者會，呼籲行政院延長今年6月30日即將到期的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。

何志偉指出，根據勞動部今年1月25日公布的無薪假統計，實施家數有381家、實施人數是4202人，較上一期增加39家、377人，且根據人力銀行調查的結果發現，今年的年終獎金平均數落在1.11個月，不但低於去年的1.31個月，更創下8年以來的新低。

何志偉說，新冠肺炎疫情持續延燒，早已讓國內旅行社撐不下去，甚至掀起倒閉潮、進而影響員工生計，依據交通部觀光局的資料顯示，截至去年10月底止，旅行業停業家數總共有71家、家數幾乎是前年2倍，「每天有2成到5成導遊每天只能跟自己或家人玩，因為沒有觀光客」。

何志偉表示，立法院在去年2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，效期只有一年，預計在今年6月30日結束，呼籲行政院、蔡英文超前部屬，現在就要開始規劃政策，要讓百工百業能夠好好存活，可以陸續做政策規劃與宣布，並期待條例是否可以延長。

此外，何志偉也指出，《稅捐稽徵法》第26條明定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾3年。

何志偉說，此時此刻全球還有將近7成以上的公司成為「殭屍公司」，根據國際媒體《彭博社》轉載，全球若要恢復正常運作，保守估計還需要7.4年，《稅捐稽徵法》只能延期、分期3年真的不夠。

何志偉呼籲，全球疫情仍在延燒，相關政策規劃有延期的必要，財政部稅金分期、延遲繳納的政策勢必要延長，才能讓企業一起度過難關，也期待政府在有限的機制、能力所及的部分，能夠盡情延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。

何志偉表示，雖然短期內還沒有看到行政院正式回應，但是希望「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」能夠延長一年。此外，如果現行《稅捐稽徵法》的規定是3年，他則期待以3年為基數，可以往6年、9年的方向延期分繳稅金。

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