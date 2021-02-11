蔡英文首訪東森寵物雲全紀錄　「這麼大！應該很好逛」

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陳家祥

趕在農曆春節前夕，總統蔡英文特別抽空幫心愛的毛寶貝添購年貨，首選便是全台最大寵物專業連鎖店《東森寵物雲》。

來到佔地超過百坪的新莊店，蔡英文直呼「好大的店」，她笑稱應該很好逛、會逛不完。從認養區、森寵動物醫院、美容區、水族區，一路逛到購物區，熱愛寵物的蔡英文，興奮之情溢於言表，整個參訪與購物的過程更是驚呼連連。

蔡英文造訪《東森寵物雲》，一踏進新莊店的門市，馬上被頂著一身膨鬆軟毛的店狗「哈妮」所吸引。

紅貴賓超萌的模樣連蔡英文無法抵擋，她立刻蹲下來問哈妮「妳有點胖喔，還是因為毛多？」不過，當聽到旁人說哈妮等等要試吃總統手作鮮食後，蔡英文笑了出來，連忙對哈妮說，「妳要捧場喔」、「要好好幫忙」。

蔡英文大讚寵物雲：把貓咪照顧得很好

蔡英文參訪《東森寵物雲》新莊店，第一站就來到她最愛的貓咪認養區。一看到這些被悉心照顧的流浪貓，愛貓的蔡英文立刻變身「貓奴」，站在飼養櫃前與貓咪對話，還大讚獸醫師真的把貓咪整理得很可愛，「貓只要好好照顧都很漂亮」。

▲身為「貓奴」，蔡英文對於認養區的貓咪非常有興趣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文親自抱起貓咪，展現親合的一面。（圖／記者林敬旻攝）

在跟等待愛心認養的流浪貓互動完後，蔡英文的第二站來到《森寵動物醫院》。動物醫院內有完整的分工，包括內科、外科、家庭醫學科，以及周全的寵物診療器材的設備，都讓蔡英文相當驚艷。尤其是森寵動物醫院獨有的線上問診、到府出診的服務，更是讓平日忙於國政的總統相當感興趣。

一聽到可以有醫師到府幫自己的貓（蔡想想、蔡阿才）看診，蔡英文興奮到驚呼，「喔好極了！牠們2個出門好麻煩喔！好極！好極！」

帶著興奮的心情，蔡英文的下一站來到以鼠兔寵物為主的小小動物園。由於很少有機會可以一次看到這麼多種的鼠類寵物，蔡英文在聆聽解說之際，也傾身靠前玻璃櫃仔細觀察。

特別是當解說員以時下最流行的動畫「天竺鼠車車」來介紹本尊時，蔡英文聽得興致勃勃，不停追問天竺鼠的細節，並直呼這些小動物真得很可愛。

蔡英文直擊寵物美容 驚呼：比女生還愛美

看完了小小動物，蔡英文接著來到寵物美容區，這一區迎面而來的是全透明的玻璃，讓飼主可以安心隨時觀察毛小孩的狀況。

有趣的是，在美容師講解完工作狀況後，蔡英文看到現場的毛小孩實在太可愛，也忍不住地親自走進美容間與狗狗們互動。

再次見到店狗哈妮，蔡英文還是對於牠的身形十分好奇，一邊摸著哈妮一邊笑說，「不曉得妳是真的胖還是毛蓬，看起來就是比較大隻」。當得知哈妮一個月美容一次，她也以驚訝口吻嘆道，真是比女生還愛漂亮。

▲寵物美容也讓蔡英文非常好奇，還親自走進美容間與狗狗們互動。（圖／記者徐文彬攝）

《東森寵物雲》新莊店除了提供毛小孩們食衣住行的各項服務外，另一個特色是擁有實體店面的水族區，吸引眾人目光的不光是水族箱，現場一盆盆的綠色葉菜類植物，正是透過《東森寵物雲》正致力推廣的「魚菜共生養殖缸」。

所謂的《魚菜共生》又稱為養耕共生或複合式耕養，是結合水生動物中的排泄物與水中的有機質，分解過濾成植物可吸收的無機盬後，供養給飼養箱的蔬菜；同時，蔬菜的根系把系統內的水淨化供給水生動物使用，結合水產養殖與水耕栽培的互利共生生態系統。

在現場水族達人的介紹下，蔡英文特別花了時間一探「魚菜共生」的實際面貌，當她知道現場的鮮嫩翠綠葉菜可以餵給烏龜吃時，很驚訝地說「這裡的烏龜好幸福喔」，還一度急著要去看店內有烏龜的爬蟲類區。

▲蔡英文聆聽於菜共生介紹。（圖／記者林敬旻攝）

一路從認養區、森寵動物醫院、美容區、水族區開始逛的蔡英文，最後一站來到了此行的另一個重頭戲，就是替她家中的毛小孩們添購年貨。

在現場工作人員的介紹下，蔡英文仔細聆聽，雙手也沒停過，像是羊肚肉、鯊魚軟骨、鱈魚塊這些零食與營養品，都被她一一放進推車裡。

蔡英文笑著說，「我們那三隻大狗，都不知道是什麼東西，一下吞下去就沒有了，三隻大的拉布拉多」。隨後，她進入寵物雲特別安排的年貨大街，也賣了貓咪肉泥、貓零食、狗的雞肉片、雞胗要給家裡的毛小孩享用。

▲東森寵物雲豐富的品項，讓蔡英文逛得非常盡興。（圖／記者林敬旻攝）

特別的是，當蔡英文看到《東森寵物雲》自行開發給寵物吃的「綿綿雞腿肉」，她興奮地說，「這可以多買一點，過年時候可以給牠們當年夜飯！可以一次買個10支」。

由於近來天氣寒冷，蔡英文在現場也幫家中的毛小孩挑選衣物，為了怕尺寸不合，她在行前還先用量尺量測2隻愛貓的身型，舉動相當貼心。

最後在結帳時，由於櫃台一旁的愛心認養區不斷有貓咪喵聲傳出，馬上也吸引到蔡英文的注意，她忍不住上前再度關心，還彎下腰和貓咪進行對話，希望減緩貓咪焦躁的情緒，再一次展現總統私底下跟寵物相處時的形象，其實和所有愛貓人士一樣，都是有愛心的「貓奴」。

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