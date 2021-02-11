蔡英文手作寵物年菜大公開　總統牌雞肉丸子上桌

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陳家祥

總統蔡英文向來寵愛毛小孩，幾乎到了眾所皆知的程度。為了在農曆牛年除夕夜讓家中的寵物們有一噸特別的年夜飯，蔡英文破天荒地首度公開自己動手做年菜，她挽起袖子大秀廚藝，親自示範「毛寶貝雞肉球」。

在製作過程中，蔡英文除了動手捏、甩雞肉球，還展現熟稔刀工，細切鮭魚、小黃瓜、玉米筍。當成品上桌後，負責擔任評審的汪星人「哈妮」、喵星人「金竹」也相當捧場，立馬就把「總統牌」的雞肉球給吃得一乾二淨。

▲總統蔡英文親手製作的寵物年菜「雞肉丸」色香味俱全，擺盤也非常有特色。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文手作毛小孩鮮食 主廚驚讚總統常下廚

趁著年節前空檔，蔡英文第一次逛寵物店，選擇了全台最大的專業連鎖店《東森寵物雲》，她在參訪的過程中，除了替自己的2隻貓（想想﹑阿柴）、3隻領養的導盲犬（Bunny、Bella、Maru）添購年貨外，也特別體驗如何替毛小孩製作年夜飯的鮮食。

開始料理之前，蔡英文先聽主廚游星淵說明，這道「毛寶貝雞肉球」是他跟《東森寵物雲》獸醫師陳正倫共同研發，精挑細選桂丁雞的雞胸肉、鮭魚、草蝦，再搭配上高麗菜、小黃瓜、玉米筍，食材不但最天然、最沒有負擔，更重要的是隨手可得，主人想在家裡做這道料理絕對沒有問題。

在充分了解食材與製作方式後，蔡英文與台北市流浪貓保護協會秘書長黃靜怡也戴上手套，開始體驗自己動手做的樂趣。

▲蔡英文親自操刀，細心準備寵物料理所需的食材。（圖／記者林敬旻攝）

首先，在鋼盆裡放入雞肉泥、高麗菜丁，然後用力捏揉，讓肉泥與菜丁充分混合均勻；接著再用力摔打，摔出菜肉泥的筋性、增加黏著力，以便加熱後不易散開，也讓口感更紮實、有彈性。

第二個步驟是用虎口捏出球狀，再用雙手反覆拋打雞肉丸，讓食材更加緊實，然後雙手捧圓，讓雞肉球在手中滾動、塑形，讓外觀更平滑。最後就是放入滾水中「泡熟」，保留肉丸的口感。

緊接接著是處理佐料，游星淵表示，選用含有豐富魚油和DHA的鮭魚，可以讓毛寶貝毛髮更漂亮，搭配嚴選出產自嘉義的小黃瓜，含有高豐富的維他命C，也能預防毛寶貝心血管疾病。

▲蔡英文拍打雞肉丸。（圖／記者林敬旻攝）

有趣的是，在蔡英文手作毛小孩鮮食的過程中，現場拍攝的媒體一度擔心總統刀功不佳，但蔡英文最後不但順利地把鮭魚肉切碎、小黃瓜切成薄片，也把玉米筍切成小塊，並得到主廚的大力讚賞，「總統感覺很常下廚，刀功非常好」。

這時候的蔡英文也得意地眼望媒體，她笑著表示：「有聽到沒！」現場馬上哄堂大笑，一旁的主廚游星淵還說，「真的，嚇到我！」

最後一道步驟是擺盤時淋上一點麵粉水，蔡英文笑說，今天心情很好，「可能會擺太多」，她豪邁拿了一把鮭魚肉撒在雞肉丸上，接著還貼心地將玉米筍、蝦仁丁、小黃瓜片等配料，放在雞肉丸四周，方便讓毛寶貝們食用。

即便食材在擺盤過程中一度出現「倒塌」的尷尬畫面，讓蔡英文發出驚呼聲，但現場的主廚也立刻以鼓勵的口問向蔡英文表示，「散落的感覺更有藝術感」，讓蔡英文本人和現場的媒體都忍不住笑了出來。

▲「評審」哈妮不吃小黃瓜，總統蔡英文要求不准挑食。（圖／記者林敬旻攝）

「評審」不愛黃瓜 讓蔡英文大嘆沒輒

讓蔡英文驚訝的是，當她親手製作完成鮮食後，沒想到現場也來了兩位「評審」要試吃。

首先登場的是今年10歲的《東森寵物雲》店狗「哈妮」，當盤子一擺下，哈妮立刻上前，不到1分鐘就「完食」，唯獨漏了一塊小黃瓜。

「狗膽」相當大的哈妮，不論身為總統的蔡英文如何告誡、要求，就是不願吃下那塊小黃瓜，最後更乾脆原地坐下，用水汪汪的眼睛撒嬌，讓蔡英文也大嘆沒輒。

而當哈妮正在抵抗小黃瓜的同時，在一旁的浪浪「金竹」則是不停地發出喵喵喵的叫聲，愛貓的蔡英文聽到後也趕忙上前安撫，「對不起，讓你等這麼久」，金竹在得到總統的關心後，聞了聞蔡英文手作的鮮食，也開始大啖「總統牌」雞肉丸，證明蔡英文親手製作的毛孩鮮食應該算是美味，無論現場的汪星人或喵星人，都吃得津津有味。

▲飢腸轆轆的「評審」金竹，不等總統放下盤子，就忍不住開動。（圖／記者林敬旻攝）

飼養不棄養 蔡英文提醒：領養後要照顧毛孩一輩子

對於第一次逛寵物店就首選《東森寵物雲》，蔡英文表示，來逛寵物店是她長久以來的夢想，但因為工作的關係一直無法如願，這次有機會到《東森寵物雲》旗艦店，有寬敞空間、有動物醫院、有美容服務還有環境教育的功能，「實在是一個很棒的空間」。

談到手作寵物年菜，蔡英文說，哈妮跟小貓金竹很捧場，過年如果行程少一點的話，會和家裡的狗狗Bunny、Bella、Maru，貓咪阿財、想想一起嘗試，「不過我那兩隻貓太有個性了，不太好相處，吃的方面」。

對於飼養毛小孩，蔡英文也不忘提醒大家，認養或是接受一隻毛小孩時，要先問一問自己，「我是不是願意照顧牠們一輩子？如果沒有這樣心理的準備，對毛孩們也是一種傷害」，一定要記得飼養不棄養，下定好決心要跟牠們在一起，就要照顧牠們一輩子。

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