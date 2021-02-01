再傳輝瑞疫苗「農曆年後」抵台？陳時中「再駁斥」：確定有就會說

記者趙于婷／台北報導

今瘋傳新冠疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心今早上10點半才臨時記者會澄清過，隨後又傳出疫苗會在農曆年後抵台，指揮官陳時中在下午記者會再度表示，該消息也不是正確的，現在很多對於疫苗的猜測，只要確定有，一定會跟大家報告。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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昨晚有媒體報導指揮中心已透過外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2/4會空運來台，民航局也要討論冷鏈倉儲以及配送等問題。

陳時中今早澄清，該報僅擷取部分內容進行報導，後續將由法制組研議，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵臺資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

而針對隨後又傳出疫苗不是在2/4抵台，但會在農曆年後抵台？陳時中也再度回應，現在很多新冠疫苗猜測，要查證一下會比較好，確定有，我們一定會跟大家報告。

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