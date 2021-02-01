快訊／今本土+0　增1例日本境外移入「採檢第8次才確診」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今下午召開記者會公布新增一例境外移入，個案從日本入境（案913）。個案為本國籍30多歲男，去年12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性，但之後前後又採檢8次，再度確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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該個案在今年1月9日返臺，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

而部立桃園醫院感染已造成19例本土案例，其中1例死亡，死亡個案為案863的婆婆，而案863一家七口，已經有六人染疫，其中採檢陰性的大姑因為也有接觸史，仍在隔離中。而部桃的綜合大樓，已經有318人採檢陰性，還有3人還在採檢中。

另外，部桃專案擴大回溯醫院相關接觸者，目前有4千多人在居家隔離中，預計2/4會進行清空計畫；而在第二家院內感染醫院，指揮中心也將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，預計今還會公布新增的匡列人數。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。