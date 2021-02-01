廈門增1例台灣輸入確診！檢查血清有陽性抗體　陳時中曝對台影響

▲大陸廈門驗出一例台灣輸出確診個案。（資料照／記者任以芳攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸福建省廈門市30日公布新增1名台灣籍確診個案，於23日從台灣搭乘廈門航空MF888航班抵達廈門，入境時沒有發燒等症狀，前兩次檢測為陰性，但血清抗體陽性，28日再次檢測為陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，對台灣影響並不大，但會持續關注。

陳時中今說明，該名個案前一次出境是2020/2/20出境，去年11/28返台，今年1/21在台灣醫院檢驗PCR陰性，1/23入境廈門，1/23、24兩次檢驗都是PCR陰性，在檢查血清是有陽性抗體，所以在1/28 PCR被判定陽性。

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陳時中表示，這起案例預估對台灣影響並不大，但會持續予以關注。發言人莊人祥昨指出表示，該個案是50幾歲的國籍女性，針對她過去10月底是否已經被感染，聯絡上還要做後續接觸者的調查。

▲廈門航空。（圖／CFP）

廈門市官方表示，該名台籍確診者23日搭乘廈門航空MF888航班從台灣抵達廈門，入境時無發燒等呼吸道症狀，機場核酸採樣後，由專用車輛轉送至定點酒店隔離醫學觀察。入境後確診者又進行了2次核酸檢測，都呈現陰性，但血清總抗體為陽性，28日再次進行核酸檢測，結果為陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由定點醫院隔離診治。

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