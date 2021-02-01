老街生意差...轟「公布店家、不公布醫院」是雙標！陳時中回應了

▲大溪老街、寶塔寺消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者謝承恩／台北報導

疫情指揮中心日前公布案908足跡，包含九份老街、阿妹茶樓等地點，造成老街生意大受影響，更有民眾指出，指揮中心公布店家名、不公布桃園某醫院名，有雙重標準的疑慮！指揮官陳時中今（1）日召開記者會表示公布地點的標準，是根據接觸者掌握的情形來定，否認有雙標情形，強調老街也已全數消毒，大家不應過度擔心。

疫情指揮中心今（1）日召開記者宣布無本個案傳出，但各界都相當關注案908的足跡，其中包含九份老街、阿妹茶樓、大溪老街等地區，就有老街店家反應生意變差，並質疑指揮中心「公布足跡」卻「不公布醫院名稱」，懷疑有雙重標準。

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▲九份老街、阿妹茶樓也在這次的案908足跡中。（圖／記者郭世賢翻攝）

指揮官陳時中回應，公布疫調地點在於三個原則，第一「能掌握的不公布，不能掌握的就公布」，第二在環境已消毒1月23日有可能的病毒汙染，第三在於接觸者是否能完全掌握，以醫院來說，接觸者都匡列起來了，但老街進進出出人很多，沒辦法完全掌握，就需要公布，否認有雙標疑慮！

對於老街生意受影響，民眾不敢到店家消費，陳時中也說明，這次針對疫調出現的地點，都在當天晚上跟第二天重複消毒過了，沒有相關環境問題，老街也沒有環境問題，呼籲民眾「最主要提醒已經有去過的人，注意自身狀況及時聯絡。」