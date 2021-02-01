日返台30多歲男「7陰突轉陽」　張上淳推測「其他感染」：不一定是新冠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布一例日本境外移入，個案不僅在日本確診過，出院後前後右採檢8次才確診。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，個案狀況的確比較特別，該個案是不是必然跟新冠有關，也要保持一種彈性，有可能是別種感染問題。

案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

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張上淳說，個案狀況比較特別，通常感染後，PCR陰陽會維持很久，但當中已經很多次都是陰性，最後又陽性，裡面當然有不一樣的可能性，最大可能性可能是從頭到尾一次，最後又被驗到Ct值非常高的狀況，個案住院中，之後會再做檢驗或後續抗體檢驗，才能了解。

另外，該個案1/29還是有出現症狀，張上淳認為，症狀是不是必然就是跟新冠肺炎有關，也要保持一種彈性，可能是有另一個感染出現，不一定症狀就是新冠肺炎。

張上淳強調，從醫療立場來看，本來就該保持比較多的可能性想像，以現在比較有限的資訊來看，先是做事先推論，也是合理推論，接著由後續更多證據清楚推論如何。