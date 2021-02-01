緬甸政變「電話訊號斷光」　當地記者曝多人被抓：情況恐惡化

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文／中央社記者呂欣憓曼谷1日專電

緬甸今天疑似爆發軍方政變，緬甸媒體工作者表示，目前緬甸的電話訊號已經被切斷，網路還可以通，但可能隨時斷訊，已經有多位民選領袖被抓，他擔心這次狀況可能很嚴重。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，全民盟）發言人苗紐（Myo Nyunt）今天向媒體表示，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內多名執政黨高層已遭到軍方逮捕。軍方電視台稍後宣佈國家進入緊急狀態。

▲緬甸士兵現身仰光市政廳。（圖／路透）

一位不願具名的緬甸記者接受中央社網路通話訪問時表示，由於事情發生在首都奈比多（Naypyitaw），仰光目前看起來跟之前沒什麼太大差別，大家還是如常出門上班，但大家都知道發生了什麼事情，雖然網傳仰光街頭有軍人，不過他自己並沒有看到。

他表示，他剛出門聽到政變訊息，就立刻調頭回家，目前還不知道是否要進辦公室，也不確定他們是否還可以正常報導。

這位記者表示，目前緬甸的電話訊號都被切斷，網路還有通，但是不知道何時會被切掉，他選擇不具名方式受訪，因為這次狀況太敏感，連記者都有可能被抓走。

▲緬甸記者表示，當地居民如常出門上班。圖為仰光民眾在一間銀行外排隊。（圖／路透）

他表示，目前聽到的消息是翁山蘇姬以及多位民選領袖被抓，甚至還有多位拍攝影片的人被抓，軍方已經宣布緬甸進入緊急狀態，他很擔心狀況會惡化，這次狀況非常嚴重。

至於軍方為何選在今天行動，他推測今天是大選後新國會開始的第一天，其實在過去幾天軍方和民選政府就已經有衝突，軍方指控民選政府在去年的大選中舞弊。

另外一位在仰光工作的台灣人表示，今天早上準備出門上班前聽到消息，她就留在家中，目前不知道是否能出門上班，她的手機訊號已經被切斷只剩下網路，但也不知道網路何時會被切掉，中央社記者稍後再打網路電話已經聯繫不上她。

全國民主聯盟去年11月大選在國會上下兩院476席贏得396席，然而，根據軍方2008年擬定的憲法，軍方握有總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。

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