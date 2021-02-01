稱呼「英國、南非變種病毒」是歧視？陳時中：新的一開始總要給名字

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今下午召開記者會，記者會上有記者提及，目前以國家地名來稱呼變種病毒，是否如同疫情一開始以「武漢」來代表新冠肺炎，也是有「歧視」的意味在？面對此說法，陳時中回應，新的事件發生時總要給名字。

陳時中表示，以地方名稱來命名的確會有這種情況，但每當有事情新發生時，大家為了要給他定義名字，所以一開始才會有初步的容易辨識的名稱，但用事件發生地來命名比較容易被社會大眾認出來，所以慢慢地發展到一定情況後，當大家對變種病毒越了解，就會有更精確的命名，不管是學稱或名稱，逐漸就會有國際共識的名稱出來。

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另外，中央流行疫情指揮中心今下午召開記者會公布新增一例境外移入，個案從日本入境（案913）。個案為本國籍30多歲男，去年12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性，但之後前後又採檢8次，再度確診。

該個案在今年1月9日返臺，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。