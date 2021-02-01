案908陪母就醫確診　平鎮醫院擴大匡列「158人居家隔離」

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心1月30日公布國內新增4例本土，其中1例案908接觸者是案889的醫院接觸者，兩人是在平鎮某醫院同一個候診區接觸感染，指揮中心看過錄影畫面說明，兩人當時坐比較近，在前後排，雖無法就單一影像肯定，但兩人坐很近的時間至少有15分鐘。指揮官陳時中今（1日）宣布，共匡列158人居家隔離。

▲第二間院內感染，民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢畫面。（圖／記者陳豐德攝）

案908確診，桃園市衛生局進行醫院內部疫調及足跡調查，從匡列的246人，昨天再增加130人，希望是能夠擴大居家隔離採檢範圍，確保醫院、社區的安全。陳時中今特別提到，大家關心案889在就醫後，再另外的醫療院所就醫有跟案908接觸而傳染，第一階段，對案889就醫時接觸的人昨天報告276人，其中裡面有1位檢驗陽性，就是個案908，因有傳染情況再擴大範圍，現在總共居隔158位，相關的檢驗持續進行中。

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案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，30日確診，另母親檢驗結果為陰性，但屬個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

另外，案908主要匡列有3名家人、1名朋友，目前都是陰性，對社區影響可能性越來越低。而指揮中心將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入匡列。