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部桃隔離人數再增加「擴大至4337人」　最新採檢結果出爐

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

衛福部桃園醫院院內感染事件持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（1日）舉行記者會，再公布部桃事件擴大隔離人數。根據統計，目前隔離14天的名單共有4337人，醫院為146人；社區共有837人、回溯3354人。

指揮官陳時中表示，今天沒有增加，總共隔離人數有4337人，醫院146人，解除隔離396人，其中146人有67人在集中檢疫所隔離，有79人居家隔離。社區部分有837人，剛剛講過276人檢驗，275人陰性，回溯居家隔離人數有3354人，陸續在採檢，採檢結果有出來1825人都為陰性。

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▲▼0201中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲部桃專案總隔離人數有4337人。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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