案889桃園平鎮某醫院「接觸者匡列160人」　陪病家屬還會再增加

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台鐵一名女列車長未曾去部立桃園醫院，但卻收到居家隔離通知，結果發現是曾去桃園平鎮某醫院就醫，由於案889的曾在平鎮該醫院就醫，因此女列車長被列為醫院接觸者。指揮中心表示，目前該醫院匡列160人，其中有157個病人、陪病3人，陪病家屬預計還會再增加匡列。

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案889今年1月8日至11日曾在部桃住院，出院後曾到桃園平鎮某醫院就醫，因為有發燒症狀，接受採檢後確診，指揮中心也緊急擴大回溯匡列醫院接觸者做居家隔離。

發言人莊人祥表示，目前該醫院匡列160人，其中有157個病人、陪病3人，但這次是擴大匡列，匡列範圍較寬，所以陪病人數之後可能還會增加。

而針對擴大匡列，陳時中也坦言，該列車長是和案889曾在同一醫院，但現在醫院接觸者名單都有清楚掌握，健保資料都可知道看診時間和看診完畢時間，針對時間前後匡列半鐘頭，那時候的病人都全部匡列居家隔離對象，所以沒有被通知不用擔心，目標非常清楚掌握很清楚。

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