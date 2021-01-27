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雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近期台灣新冠肺炎疫情升溫，因為接下來就是春節假期，不少人都要搭車返鄉，交通部也緊急研議是否要禁止雙鐵飲食。對此，指揮官陳時中表示，目前交通部已經有初步結果，已經行文到指揮中心，會尊重交通部決議，結果會在記者會中公布。

根據了解，交通部目前研擬建議春節期間實施雙鐵禁飲食和高鐵暫停自由座，已報指揮中心，一切要報指揮中心核定後再宣布。

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陳時中也在今記者會證實，交通部已經有一個初步結果，正行文到本中心，收到文之後，會加以檢視，基本上交通部因營運需要跟防疫經驗，他們做的決議，指揮中心都會尊重，確定結果後，也會立即在記者會中公布。
 

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