「這1、2週疫情就結束」台大公衛分析部桃群聚　陳時中：值得參考

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚事件累積15人確診，指揮中心匡列3482人需居家隔離14天，目前已有143人隔離期滿採檢陰性，將先在家自主健康管理，再分兩批回院上班。台大公衛教授陳秀熙今（27）日上午在直播中表示，依照現行防疫措施，這一、兩週疫情就會結束。對此，指揮官陳時中表示，疫情隨時都在變化，有些專家看得比較樂觀，有些比較悲觀，都值得參考。

前進指揮所指揮官王必勝上午表示已有80名醫護解隔離，下午增加到143人。陳時中表示，前進指揮所計畫要先做相關整備，讓解隔離者先不到醫院，將來會安排做兩批人力適度交換，確保不會交叉感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於學者對疫情的評論，陳時中表示，專家意見都值得參考，但目前主要的工作，就是把疫情控制住，根據變化做滾動式檢討，現在第一步要把防火牆建立起來，而目前回溯匡列的工作也算順利 ，呼籲若自覺有接觸卻沒被通知者，可以主動與指揮中心聯絡，指揮中心會視情況要求自主健康管理，平時也要把口罩戴好、勤洗手，有症狀就要通報。

最後，陳時中表示，昨天已完成護理之家全員檢測，結果都是陰性，明後天起針對綜合大樓的309人做PCR檢測，之所以會在事件發生兩週後才採檢，是因為一開始疫調幾乎沒發現接觸者，所以被列入完全切割區域，但為了杜絕任何可能性，才會再做另一次採檢，確保綜合大樓乾淨，之後會再進行環境消毒。

【你可能也想看】

►陳時中：北北桃醫院即起至2/9停止探病 3例外情形除外

►指揮中心急調5個貨櫃屋 每天最多可做800位採檢！

►部桃事件隔離匡列3482人 143人期滿採檢陰性



►18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」 莊人祥：法醫採檢

►雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心 陳時中回應了！

►陳時中：外送員進到醫院快自首 醫院防火牆4族群未匡列



►部桃2週後「全院採檢」 留院員工、隔離期滿醫護全採！

►部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息 陳時中：將分2批回院工作

►病毒量越來越高！染疫翁兩名女兒續驗Ct值出爐 長女1/23出現症狀



►柯文哲令「破千例停班停課」 陳時中回應了！

►國台辦批檢測費高「矇騙民眾」 陳時中：說台灣較準是對台灣自豪

►案889桃園某醫院「接觸者匡列160人」 陪病家屬還會再增加