　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

確保金門供電穩定　台電將新設塔山電廠11、12號機組

▲▼台電舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議。（圖／記者鄭逢時攝)

▲台電舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

因應金門用電需求成長，台灣電力股份有限公司推動塔山電廠新設第11、12號機計畫，今（22）日於金城鎮公所舉辦環評公開會議，向地方說明規劃內容並廣納各界意見。

台電公司表示，為確保金門地區民生與產業用電穩定，規劃於塔山電廠既有第9、10號機組南側空地，新設兩部燃油引擎機組及附屬設施，總裝置容量為2.6萬瓩以下，可提升整體電力供應韌性，並配合部分運轉近40年的老舊機組逐步除役。

台電今（22）日在金城鎮公所7樓展演廳舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議，由副總經理鄭慶鴻主持，說明計畫推動必要性、開發內容及環境友善作為，並聽取地方意見。

台電指出，該計畫自2025年起已展開相關環境調查，評估項目涵蓋空氣品質、噪音振動、水文水質與生態環境等，並研擬減輕對策與監測機制。新機組將設置污染防制設備，自主加嚴排放標準，經模擬分析，污染物增量對周邊環境影響屬輕微。

此外，工程將沿用既有溫排水排放口，無新增海域工程，也不會增加大量人力需求；廠區外圍並規劃設置腳踏車道，提供居民與遊客休閒使用，兼顧地方生活與公共空間利用。

▲▼台電舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議。（圖／記者鄭逢時攝)

會中多位里長、社區代表與民意代表到場發言，肯定穩定供電的重要性，並期盼台電持續落實資訊公開透明，加強與地方溝通，兼顧環境品質與社區發展。台電表示，所有意見都將納入環境影響說明書編擬參考，後續也會持續向地方說明工程進度。

台電補充，本案相關資料已於2026年1月7日公告於環境部環評開發案論壇，未能出席會議的民眾，仍可於2月1日前上網查閱並提出意見，後續將提送環境部審查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳世達晚間發布重訊！
乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了
耶嫩閃婚二伯員工！　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
勇消詹能傑殉職！Threads驚現冒名詹母貼文
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

確保金門供電穩定　台電將新設塔山電廠11、12號機組

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

賴清德披彩帶提名　陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

草屯鎮弱勢戶一家四口慘遭祝融　慈濟志工與清潔隊助清掃家園

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

搶救生態！嘉義招募80人參與綠鬣蜥移除行動

2026台灣燈會3月3日開幕　煙火秀點亮嘉義夜空

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

守護弱勢安全　南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

搭錯車迷路深夜流落街頭　國中生遇「最暖靠山」送他回家

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

確保金門供電穩定　台電將新設塔山電廠11、12號機組

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

賴清德披彩帶提名　陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

草屯鎮弱勢戶一家四口慘遭祝融　慈濟志工與清潔隊助清掃家園

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

搶救生態！嘉義招募80人參與綠鬣蜥移除行動

2026台灣燈會3月3日開幕　煙火秀點亮嘉義夜空

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

守護弱勢安全　南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

搭錯車迷路深夜流落街頭　國中生遇「最暖靠山」送他回家

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

支持更保各分會的推手　更保橋頭分會外聘督導聯繫會議交流更深層

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

世博台灣Tech World館元宵節在嘉義登場　三大劇場都將展出

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

地方熱門新聞

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

桃園智慧青農培力輔導　打造智慧農業新基地

桃園中路微型轉運站啟用　提升公車調度效率

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

周矢綾接任　桃園市警局志工大隊長

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

搭錯車深夜流落街頭　國中生遇到「最暖靠山」

賴清德披彩帶提名陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

桃園「替代役公益大使團」　服務啟動

守護弱勢安全南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

更多熱門

相關新聞

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門縣警察局金城分局今（22）日凌晨接獲民眾報案，指金寧鄉慈湖路一段超商附近發生糾紛。警方擴大調閱監視器追查，迅速鎖定涉案人、車，6小時內將3名嫌犯查緝到案，並起獲毒品及多項危險物品。

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

金門男開車自撞邊坡　4輪朝天躺路中

金門男開車自撞邊坡　4輪朝天躺路中

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝

金門民宅火警　1住戶輕微嗆傷

金門民宅火警　1住戶輕微嗆傷

關鍵字：

金門新聞金門台電環評

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面