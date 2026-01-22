確保金門供電穩定　台電將新設塔山電廠11、12號機組

▲台電舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

因應金門用電需求成長，台灣電力股份有限公司推動塔山電廠新設第11、12號機計畫，今（22）日於金城鎮公所舉辦環評公開會議，向地方說明規劃內容並廣納各界意見。

台電公司表示，為確保金門地區民生與產業用電穩定，規劃於塔山電廠既有第9、10號機組南側空地，新設兩部燃油引擎機組及附屬設施，總裝置容量為2.6萬瓩以下，可提升整體電力供應韌性，並配合部分運轉近40年的老舊機組逐步除役。

台電今（22）日在金城鎮公所7樓展演廳舉辦「金門塔山電廠新設第11、12號機發電計畫」環境影響說明書公開會議，由副總經理鄭慶鴻主持，說明計畫推動必要性、開發內容及環境友善作為，並聽取地方意見。

台電指出，該計畫自2025年起已展開相關環境調查，評估項目涵蓋空氣品質、噪音振動、水文水質與生態環境等，並研擬減輕對策與監測機制。新機組將設置污染防制設備，自主加嚴排放標準，經模擬分析，污染物增量對周邊環境影響屬輕微。

此外，工程將沿用既有溫排水排放口，無新增海域工程，也不會增加大量人力需求；廠區外圍並規劃設置腳踏車道，提供居民與遊客休閒使用，兼顧地方生活與公共空間利用。

會中多位里長、社區代表與民意代表到場發言，肯定穩定供電的重要性，並期盼台電持續落實資訊公開透明，加強與地方溝通，兼顧環境品質與社區發展。台電表示，所有意見都將納入環境影響說明書編擬參考，後續也會持續向地方說明工程進度。

台電補充，本案相關資料已於2026年1月7日公告於環境部環評開發案論壇，未能出席會議的民眾，仍可於2月1日前上網查閱並提出意見，後續將提送環境部審查。