社會 社會焦點 保障人權

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲林姓毒販涉嫌偷拍同居人女兒洗澡，法院一度裁定交保回去再住1個禮拜後才改收押。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

新北林姓毒販涉嫌6度偷拍同居女友的國中女兒洗澡，21日已被依毒品、兒少性剝削等罪起訴收押，但案件偵辦之初，林男一度獲得法官裁定交保，且限制住居在女友家中，高院受理檢方抗告後又花了1個禮拜才將交保撤銷，所幸檢警緊急安置，否則會發生偷拍者與被害人繼續同住的爭議，台北地院22日說明當初裁定交保原因。

檢警在2025年間11月間發現逮捕涉嫌販賣安非他命的30多歲林姓男子時，意外在林男手機發現6段未成年少女洗澡影片，林男瞎扯是要蒐證女友的女兒洗澡時玩水，檢警不相信，立刻將林男聲押禁見，結果法官裁定林男交保5萬元並限制住居。

檢察官一方面對交保裁定提出抗告，一方面找新北市婦幼隊，緊急將林男的女友和女兒帶離安置，林男女友得知林男偷拍後，對法院裁定林男限制住居在她家，她卻為了保護女兒必須搬出去住頗有微詞。

對此，台北地院22日說明，當時林男被聲押理由主要分2部分，其一是涉嫌偷拍兒童猥褻影像且有勾串之虞，承審法官認為，林男已經坦承偷拍，已無勾串證人之虞，而這個罪名不在預防性羈押的表列犯罪之內，所以裁定未對偷拍部分諭知強制處分。至於被裁定交保並限制住居，完全是因林男另外涉嫌販毒且有逃亡之虞，並限制住居在林男陳報的地址。

有法官私下表示，雖然林男被限制住居在女友住家，但女友不受限制住居令拘束，仍可自由決定不讓林男繼續居住，若林男因為被趕走而違反限制住居令，是林男的問題，對女友不會有影響。

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

