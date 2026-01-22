南鐵地下化年底通車　台南站「漂浮大屋頂」亮相

▲台鐵台南站地下化後以古蹟車站作為後站端景，大屋頂以薄膜天花過濾自然光，光影質感宛如美術館般。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台南鐵路地下化工程以及台南車站預計在今年底第一階段通車，迎向新紀元，鐵道局也公布台南站體設計，車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為一座通透、開放的「都市大客廳」，大屋頂更以薄膜天花過濾自然光，宛如美術館般。

台南車站暨台南鐵路地下化即將在今年底第一階段通車啟用，交通部鐵道局表示，台南車站，是台南古都的重要門戶。隨著台南市區鐵路地下化計畫持續推進，台南車站新站體也在兼顧交通機能、都市空間與古都記憶下，逐步成形。

鐵道局今也公布台南站新樣貌，配合鐵路地下化，原本被鐵道切割的市區空間將重新串聯。車站地面層將以一頂延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」成為一座通透、開放的「都市大客廳」，提升行人通行效率，同時作為轉乘與市民交流的公共空間。

▲台南鐵路地下化台南站大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，台南站體設計以古蹟車站作為後站端景，搭配橫跨南北量體的輕量化空橋創造動態視覺效果；大屋頂以薄膜天花過濾自然光，宛如美術館般提升整體空間光影質感，結合寬廣的「下沉廣場」，改善候車與轉乘環境。未來旅客可以漫步在「輕量化空橋」，近距離欣賞國定古蹟的建築細節與經典的大時鐘，感受老建築與新工程交錯的獨特魅力。

後站大屋頂寬度及高度也延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳，大棚架引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。

▲台南站第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為等待火車的記憶空間，具備候車及展演機能。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，台南站第二月台部分棚架構件將拆除後原地復舊，保留約72公尺空間，作為候車與多功能使用場域，並規劃於原有軌道上展示車廂，讓鐵道歷史得以保存並融入日常使用，