Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

▲Lalamove標示「中國台灣」，陸委會出手了「會依規定處理」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

在台灣經營多年的外送平台Lalamove近日被網友發現，公司官網的用戶條款內容中，將公司註冊地標示為「中國台灣」，截圖立刻引發台灣網友撻伐。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，類似事件過去已出現不少次，公司標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，主管機關會依相關規定處理。

事件發生於近日有網友在官網瀏覽小蜂鳥國際物流有限公司（Lalamove Taiwan Limited）的合約時，發現Lalamove在條款中自稱是在中華人民共和國台灣地區註冊的企業，相關截圖迅速在各大社群平台瘋傳，不少網友看了紛紛留言抗議，質疑這間公司在台經營多年的品牌，為何會出現這種離譜的描述。

面對網路上海量的負評爭議，Lalamove已在20日低調變更網頁說明，將爭議字眼替換成品牌授權自香港，但此舉被外界解讀為緊急止血，網友依然不領情，認為偷偷修改的方式缺乏誠意，持續在網路上號召抵制行動，有網友甚至向政府喊話，要求直接撤銷該公司的商業登記。

針對這起風波，陸委會副主委兼發言人梁文傑直言，不清楚Lalamove這種做法是為了什麼，原因是Lalamove在大陸並沒有業務，接著他重申政府立場堅定，強調公司註冊的標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部與交通部會接手後續裁處，更表示相關單位處理這類事件已經很有經驗。