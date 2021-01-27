國台辦批檢測費高「矇騙民眾」　陳時中：說台灣較準是對台灣自豪

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮官陳時中日前曾表示，台灣自費篩查新冠病毒費用較中國大陸高，是因為「檢驗比較準」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會上，兩次回應批評，說部桃情況是「政治防疫」，還偷換概念抹黑大陸掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因，甚至稱陳時中為「這位先生」。而陳時中則表示，「這位先生沒有回應」，且自己會說台灣比較準是對台灣自豪。

針對台灣民眾自費篩查新冠病毒的費用，一般在新台幣5000元到7000元之間，有媒體報導，大陸核酸檢測費用有低至約新台幣345元的，平均換算差距約達19倍，引發各界討論。陳時中也曾對此回應，這是因為台灣檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低；而朱鳳蓮27日回應稱，「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」，抹黑大陸以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。

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陳時中今在指揮中心記者會上再度被問及相關問題，他強調，講得精確點，會說台灣比較準是對台灣自豪，感控也有確實做好，且台灣檢驗真的做得又好又準；同時，在那天講完後看到相關報導，在中國有些廠商的報告是整批作假，出假報告會讓人覺得有疑慮。不過，他也說，每個國家各方面條件不同，價格很難做相關比較。

另外，有立委建議新冠疫苗可考慮使用中國大陸製，陳時中表示，立委做各種建議是出於善意，指揮中心對於疫苗採購的有效性跟安全性是最為關心的，當然要遵守基本法規也是必要的。目前疫苗也陸續在規劃中，怎麼配合或國外施打、國內施打的情況，邊境如何適度調節都還在計劃中。

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