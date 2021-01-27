陳時中：北北桃醫院即起至2/9停止探病　3例外情形除外

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積15人確診，指揮中心匡列3262人居家隔離。指揮中心今（27）日發布醫院管理新制，要求北北桃地區所轄醫院即日起至110年2月9日止，除3項例外情形，停止開放探病，住院病人之陪病者仍為1名。

例外情形如下：



(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

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▲北北桃地區所轄醫院即日起除例外情形，停止開放探病，陪病者仍為1人。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次呼籲民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。醫療機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心籲請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

▲指揮中心指揮官陳時中說明疫情。（圖／指揮中心提供）