部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

部立桃園醫院群聚累計至今為15人確診，指揮中心陸續匡列3482人居家隔離，其中醫院399人、社區473人、回溯匡列的2610人。指揮官陳時中表示，目前陸續有143名醫護隔離期滿超過14天，之後採檢陰性會要求在家自主健康管理，未來也將會安排與院內人力做交換。

針對部桃首批隔離的醫護目前已屆解隔離時間，對此陳時中說明，有143人陰性解隔離，但前進指揮所暫時計畫採檢陰性後先待在家，不到醫院以做相關診備。他強調，未來將安排這批人力跟院內的人力做適度調整與交換，把2批人力交換更安全，也確保不會交叉感染。

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陳時中也說，目前疫情仍不斷變化，有些專家看得比較悲觀有些看得比較樂觀，這些都是值得參考的意見，但重點仍是將疫情控制住，且會隨時做滾動式檢討。他認為，第一步先把防火牆建立起來，接下來進行追溯、回溯工作算是頗為順利的；也呼籲，若自己覺得有接觸卻沒有被通知到的人，可與醫院或相關單位聯繫，會再視狀況予以自主健康管理或匡列。

陳時中提到，明後天起針對綜合大樓的309人做PCR檢測，原本是完全的區隔區域，但從明後天起希望能做完檢測，加上環境的採檢；另外再過2週，就是原來估計的2月4日左右，會再對全院包含留院的員工進行、準備返回工作崗位的人及全院環境也會進行一波採檢。