疫情悲劇！貧童網路流量見底「退出遠距課」　老師心酸發文求助

▲泰國一名教師發文，自己的學生因為網路流量不足，必須中斷課程。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

全球新冠疫情爆發以來許多國家宣布停課，學校須使用網路進行遠距教學。然而，泰國一名教師日前就在個人社群帳號發文表示，自己的一位學生來訊告知，這將是他最後一次參與課程，因為家裡的網路流量已經用罄，明天開始就沒辦法上課了，讓看見這封道別訊息的老師感到相當心酸。

綜合泰媒與《光明日報》報導，泰國一名教師透過名為「Kammalat Seansano」的個人臉書帳號分享自己與學生的對話截圖。學生表示，今天是他的最後一堂課，因為網路流量已用盡，明天開始可能就無法參與線上課程，如果老師有出作業的話，他會請一位同學幫忙轉交。

這名老師聞言感到相當不捨而發文表示，泰國教育部有責任讓這些學生能好好地學習，希望政府能夠提供學生無限流量的網路。此外，老師也認為不用擔心免費提供網路後遭到學生濫用，因為他相信孩子們也會對自己的未來負起相對應的責任。

目前這則貼文已經有6000多人按讚、分享，多名網友留言寫道，「我也曾經因為沒有網路而無法交作業，我能了解這個孩子的處境」、「其實只需要一張SIM卡，能在幾個月之內免費使用無限網路」、「這很重要，而且需要讓更多人看見」。

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