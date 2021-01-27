柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應了！

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院院內感染擴大到社區，指揮中心也緊急擴大回溯醫院接觸者，台北市長柯文哲也透過臉書表示，短時間內出現1000例以上的本土個案將會停班、停課。對此，指揮官陳時中表示，台北市政府有思考管理原則，如果發生相關情況，就是中央地方互相協調，分工把事情做好，現在指揮中心成立，照法規是要依照指揮中心指示。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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柯文哲26日在臉書上表示，北市早在去年10月就制定3階段防疫措施，只要台北市出現1例不明感染源的本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等等將停辦或進行管制。

柯文哲接著提到，每週新增15例以上本土確診，場館將關閉，並啟動異地或居家辦公，若短時間內台北市出現1000例以上的本土個案，市府會採取更大規模的停班、停課及相關管制措施。

對此，陳時中表示，依照傳染病防治法第37條，在集會、上課都有基本管制，原本是地方權責，但如果成立疫情指揮中心，就要依照指揮中心指示辦理，現在第一階段有多起社區傳播，會進行最嚴格的處理，是否要分區管理，要靠疫調跟專家來決定範圍到多大。

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