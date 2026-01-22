Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

▲Meta宣布將從下周開始在Threads上投放廣告。（圖／記者吳立言攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

社群平台Threads的用戶注意了，這片「無廣告淨土」即將走入歷史！Meta今（22）日正式宣布，從下週開始將在全球市場全面啟動Threads廣告投放。Meta強調，這項計畫將透過強大的AI技術，提供與Facebook、Instagram同等級的「個性化廣告」，讓用戶在滑貼文時，也會看到精準推薦的商業內容。

事實上，Meta去年就已在部分地區低調測試廣告功能，如今確定全面推向全球。官方表示，為了兼顧用戶體驗，廣告投放會採取「緩步遞增」的方式，初期看到的次數不會太多，但預計在未來幾個月內，全球用戶都會在自己的動態牆上看到廣告。

根據Similarweb本週最新統計，Threads目前的人氣正值顛峰，在iOS與Android端的每日活躍用戶數（DAU）已成功超越老對手X（前身為Twitter），展現出極強的社群影響力，這也讓Meta決定趁熱打鐵，加速商業化套現。

除了Meta之外，生成式AI界也吹起廣告風。AI龍頭OpenAI上週才投下震撼彈，宣布ChatGPT近期將針對「免費版用戶」以及「ChatGPT Go訂閱者」強制插入廣告。而在這波商業化競賽中，Google則選擇走不同的路，今日再度重申Gemini目前「沒有投放廣告的計畫」，暫時守住AI工具的清爽度。