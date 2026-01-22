　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

▲▼Threads,Meta,FaceBook,Instagram,IG。（圖／記者吳立言攝）

▲Meta宣布將從下周開始在Threads上投放廣告。（圖／記者吳立言攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

社群平台Threads的用戶注意了，這片「無廣告淨土」即將走入歷史！Meta今（22）日正式宣布，從下週開始將在全球市場全面啟動Threads廣告投放。Meta強調，這項計畫將透過強大的AI技術，提供與Facebook、Instagram同等級的「個性化廣告」，讓用戶在滑貼文時，也會看到精準推薦的商業內容。

事實上，Meta去年就已在部分地區低調測試廣告功能，如今確定全面推向全球。官方表示，為了兼顧用戶體驗，廣告投放會採取「緩步遞增」的方式，初期看到的次數不會太多，但預計在未來幾個月內，全球用戶都會在自己的動態牆上看到廣告。

根據Similarweb本週最新統計，Threads目前的人氣正值顛峰，在iOS與Android端的每日活躍用戶數（DAU）已成功超越老對手X（前身為Twitter），展現出極強的社群影響力，這也讓Meta決定趁熱打鐵，加速商業化套現。

除了Meta之外，生成式AI界也吹起廣告風。AI龍頭OpenAI上週才投下震撼彈，宣布ChatGPT近期將針對「免費版用戶」以及「ChatGPT Go訂閱者」強制插入廣告。而在這波商業化競賽中，Google則選擇走不同的路，今日再度重申Gemini目前「沒有投放廣告的計畫」，暫時守住AI工具的清爽度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里
Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了
黑男遭疑婚姻觸礁！本人鬆口曝現況　認和Lucy已分房睡
KTV門口狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

又有泰女在東京賣淫！中國老鴇豪租整層旅館　暗藏「性愛天堂」

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

泰國候選人推「1妻娶4夫」政見！還搬出伊斯蘭教法　遭對手檢舉

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

Threads愛用者注意！　「無廣告淨土」即將走入歷史

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

嫖客「褲子穿一半」！見大馬警突襲淫窟　想跳樓逃跑當場被抓

又有泰女在東京賣淫！中國老鴇豪租整層旅館　暗藏「性愛天堂」

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

泰國候選人推「1妻娶4夫」政見！還搬出伊斯蘭教法　遭對手檢舉

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

店王重傷營收短少百億　新光三越「穩健致遠」今年目標拚千億元

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

遲到10年的復仇！大坂直美三盤擊敗塞斯蒂婭　看球迷穿衣致敬開心說榮幸

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

拐拐「半條命去了」曬病床照　連打3袋點滴：吃藥都壓不下來

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

台股大漲499點...外資再暴砍面板20萬張！　群創81萬張開高後慘跌

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

國際熱門新聞

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

金正恩看大媽泡澡「笑開懷」　網嘆：重口味

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

最大金主　美國正式退出WHO

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

韓「18禁形狀」甜點爆紅　網友嚇壞喊好色

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

更多熱門

相關新聞

AI助攻房仲戰場　東森房屋千人尾牙信心喊話

AI助攻房仲戰場　東森房屋千人尾牙信心喊話

在房市挑戰與競爭同步升溫的2025年，東森房屋席開66桌，以一場氣勢磅礡的年度盛會，為房仲市場注入強勁信心。整體參與人次突破千人，尾牙獎項總金額更突破百萬元，不論參與規模或整體投入預算，皆創下近5年新高紀錄。

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

PO「4歲女童開車」限動！她嗆：踢到你家祖墳？

PO「4歲女童開車」限動！她嗆：踢到你家祖墳？

關鍵字：

ThreadsMeta廣告投放AI技術社群平台

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面