18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」　莊人祥：法醫採檢

記者嚴云岑／台北報導

桃園市觀音區一名18歲少女曾於1月14至16日到部立桃園醫院看病，被匡列為居家隔離對象，今（27）日被父母發現在房內無生命跡象。指揮中心發言人莊人祥解表示，該女在他在1/5~19跟1/21~23都在桃園區某醫院住院，隔壁床剛好是部桃的隔離專案病人，所以才會被匡列。

莊人祥表示，該女是部桃隔離專案病人的同住者，該病患出院後，同住的病患也匡列隔離。而這名女性個案這狀況本身有些慢性病史，今天在家中突然沒有呼吸心跳，已請法醫相驗，如果排除新冠病毒的話，就會歸類為一般屍體處理。

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莊人祥補充，目前隔離政策就是病患與陪病家人，該病患本身就有慢性病史，此次是與家人一起隔離，並無外界質疑症狀發生當下無人發現一事。

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