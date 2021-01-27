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年夜飯人數上限20「禁跨州」！大馬政府防新冠　提前定「新年SOP」

▲▼年夜飯。（圖／CFP）

▲為防止新冠疫情擴散，馬來西亞政府恐將限制今年年夜飯的人數。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

華人農曆新年將至，馬來西亞的新冠疫情卻依舊嚴峻，讓人不禁擔心，人們在佳節時期群聚是否將造成防疫破口。馬來西亞國防部高級部長伊斯邁沙比里（Ismail Sabri bin Yaakob）最近透露，政府已就民眾在農曆新年的行動範圍制定SOP，包括年夜飯最多20人、禁止跨州等，以免疫情急速擴散。

綜合《星報》與《光明日報》報導，沙比里透露，政府目前還在對SOP進行微調與討論，但他們會在洽詢衛生部之後，在農曆新年的一週前宣布定案，好讓人民有足夠的時間做準備；SOP也將根據各地區的疫情嚴重程度，以及該區當時正處於哪一階段的行動管制令而有所不同。

去年5月馬來人歡慶開齋節時，馬來西亞政府只允許最多20名家庭成員聚集，並設有嚴格的SOP，禁止人民跨州慶祝佳節，因此最近有消息傳出，政府很有可能沿用去年開齋節期間所使用的SOP，將年夜飯人數限制在20人內，以確保餐桌上的人能保持社交距離。另外，由於馬來西亞目前是不允許人們在餐廳內用的，因此人們不太可能有辦法像過去一樣，在餐廳吃年夜飯。

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