表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

▲北京一家連鎖超市內，進口櫻桃正在促銷。（圖／取自中新經緯）

記者陳政錄／綜合報導

大陸進口車厘子（台灣稱「櫻桃」），近日連續出現表面新冠病毒核酸檢測呈陽性案例，導致北京、南京、浙江等多地價格近乎「腰斬」，面對昂貴水果成白菜價，雖陸網不少人高喊終於等到「車厘子自由」，但攤商坦言，消費者嘴巴說的歡，實際上卻「沒人敢吃」，適逢置辦年貨之際，櫻桃買氣恐將迎來最冷寒冬。

據大陸各地方政府通報，1月22日，江蘇無錫發現進口櫻桃內表面核酸檢測陽性案例；23日，河北石家莊市也在進口櫻桃例行抽檢中，發現1管核酸檢測呈陽性。

在此之下，《中新經緯》報導，浙江嘉興、北京和南京等地近日櫻桃價格大跳水，以北京朝陽區為例，進口櫻桃降幅達54%；更有甚者在寧波，由於怕櫻桃賣不掉，「爛在倉庫」，有地方喊出一斤8元人民幣的白菜價，比往年同等級一斤30到80元人民幣的價格，最少也下跌了73%。

▲浙江嘉興水果批發市場，大份量包裝的進口櫻桃促銷。（圖／翻攝自微博）

蔬果店老闆坦言，雖近期櫻桃降價，並不完全是受部分地區核酸檢測呈陽性的影響，是由於供給增加等因素，今年櫻桃的價格本就較往年低了不少，不過核酸檢測陽性的消息傳出後，的確在某種程度上影響銷售。

北京消費者徐女士直言，前兩天她剛在網路上，下單了5斤櫻桃，看到新聞後又取消了訂單。「買回來還得擔心有沒有病毒，索性就不吃了」；大陸網友也紛紛遺憾的表示，今年價格腰斬，好不容易達到「車厘子自由」，又不能吃了，「貴的時候吃不起，便宜了不敢吃，說到底還是不自由。」

《央視財經》節目報導，有商戶坦言，以「雙J」等級的櫻桃來說，往年一件5公斤的要賣到400到600元人民幣左右，現在300元人民幣都沒有人來買，「這兩天價格比較低，已經是虧本價了，這種一件要虧100多元（人民幣）。」

對此，中國疾控中心消毒學首席專家、環境所消毒與感染控制中心主任張流波說，官方對進口冷鏈食品外包裝表面進行安全有效的消毒，可以實現將新冠肺炎病毒滅活，消毒後再接觸表面，感染風險是非常低的，但是病毒核酸仍可能存在，如果進行過消毒後，核酸檢測仍呈陽性，公眾不必過度緊張；大陸專家建議，消費者在買回進口水果後，可將其在室內放置一段時間，在食用前反覆用流水沖洗即可。

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