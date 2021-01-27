　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

▲▼北京一家連鎖超市內，進口櫻桃正在促銷。（圖／取自中新經緯）

▲北京一家連鎖超市內，進口櫻桃正在促銷。（圖／取自中新經緯）

記者陳政錄／綜合報導

大陸進口車厘子（台灣稱「櫻桃」），近日連續出現表面新冠病毒核酸檢測呈陽性案例，導致北京、南京、浙江等多地價格近乎「腰斬」，面對昂貴水果成白菜價，雖陸網不少人高喊終於等到「車厘子自由」，但攤商坦言，消費者嘴巴說的歡，實際上卻「沒人敢吃」，適逢置辦年貨之際，櫻桃買氣恐將迎來最冷寒冬。

據大陸各地方政府通報，1月22日，江蘇無錫發現進口櫻桃內表面核酸檢測陽性案例；23日，河北石家莊市也在進口櫻桃例行抽檢中，發現1管核酸檢測呈陽性。

在此之下，《中新經緯》報導，浙江嘉興、北京和南京等地近日櫻桃價格大跳水，以北京朝陽區為例，進口櫻桃降幅達54%；更有甚者在寧波，由於怕櫻桃賣不掉，「爛在倉庫」，有地方喊出一斤8元人民幣的白菜價，比往年同等級一斤30到80元人民幣的價格，最少也下跌了73%。

▲▼浙江嘉興水果批發市場，平時30-80元人民幣1斤的進口櫻桃，只要8元人民幣1斤。（圖／翻攝自微博）

▲浙江嘉興水果批發市場，大份量包裝的進口櫻桃促銷。（圖／翻攝自微博）

蔬果店老闆坦言，雖近期櫻桃降價，並不完全是受部分地區核酸檢測呈陽性的影響，是由於供給增加等因素，今年櫻桃的價格本就較往年低了不少，不過核酸檢測陽性的消息傳出後，的確在某種程度上影響銷售。

北京消費者徐女士直言，前兩天她剛在網路上，下單了5斤櫻桃，看到新聞後又取消了訂單。「買回來還得擔心有沒有病毒，索性就不吃了」；大陸網友也紛紛遺憾的表示，今年價格腰斬，好不容易達到「車厘子自由」，又不能吃了，「貴的時候吃不起，便宜了不敢吃，說到底還是不自由。」

《央視財經》節目報導，有商戶坦言，以「雙J」等級的櫻桃來說，往年一件5公斤的要賣到400到600元人民幣左右，現在300元人民幣都沒有人來買，「這兩天價格比較低，已經是虧本價了，這種一件要虧100多元（人民幣）。」

對此，中國疾控中心消毒學首席專家、環境所消毒與感染控制中心主任張流波說，官方對進口冷鏈食品外包裝表面進行安全有效的消毒，可以實現將新冠肺炎病毒滅活，消毒後再接觸表面，感染風險是非常低的，但是病毒核酸仍可能存在，如果進行過消毒後，核酸檢測仍呈陽性，公眾不必過度緊張；大陸專家建議，消費者在買回進口水果後，可將其在室內放置一段時間，在食用前反覆用流水沖洗即可。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
11歲兒狂翹家被媽丟警局　他記恨5年告遺棄
快訊／五月天台中演唱會確定延期！時間出爐
快訊／花蓮鐵路警留在所內休息叫不醒　送醫不治
他撿發票回家！「4字」引爆家庭革命嚇慘
獨／惡劣5寶爸！搬走新冰箱留滿地尿布垃圾　前房東被臭到怒了
案889平鎮某醫院接觸者匡列160人　陪病家屬還會再增加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

大陸已接種疫苗逾2276萬劑次　當局倡導就地過年

變種病毒讓疫苗效力成疑！　陸疾控專家：2月就能完成「升級」

杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」　顧客集體僵硬

國台辦記者會二批陳時中！　指台灣檢測費高、部桃「政治防疫」

民進黨挺川普「壓錯寶」　國台辦：與蓬佩奧臭味相投

淘寶驚現「人血吊墜」！少女割腕取血為男友擋災　熱賣10萬多件　

大秀「疫苗接種同意書」　國台辦：台胞在陸接種全自願

陸駐美大使：美國最該恢復的是要有「大國的樣子」

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

表面驗出新冠！陸進口櫻桃價格腰斬　商家慘賠嘆：沒人敢吃

大陸已接種疫苗逾2276萬劑次　當局倡導就地過年

變種病毒讓疫苗效力成疑！　陸疾控專家：2月就能完成「升級」

杜絕萊豬流入風險！　陸方宣布「全面禁止」台灣肉製品輸入

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」　顧客集體僵硬

國台辦記者會二批陳時中！　指台灣檢測費高、部桃「政治防疫」

民進黨挺川普「壓錯寶」　國台辦：與蓬佩奧臭味相投

淘寶驚現「人血吊墜」！少女割腕取血為男友擋災　熱賣10萬多件　

大秀「疫苗接種同意書」　國台辦：台胞在陸接種全自願

陸駐美大使：美國最該恢復的是要有「大國的樣子」

全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

爵士強襲9連勝　史奈德：醜陋的勝利也很漂亮

沒人打掃買菜被罵翻　吳斯懷：100％支持隔離、絕非唱衰

4大2小搭小黃「全程無口罩」　下車偷走酒精！運將卻嘆：無法拒載

近10年來首見！　國發會：去年12月景氣燈號亮黃紅燈

蔡英文、蘇貞昌支持度都破5成　民進黨：防疫、外交表現受肯定

2021療癒身體新品推薦　加碼臉部、腿部按摩給你最放鬆的Home Spa

是元介膽大目睹「切斷靜脈取瘤」：我身上一部分切除了！

【廣編】人手瘋搶10箱？倍潔雅教你求運8招抽金牌　迎財富好運一整年

新北限量年菜5折開搶！「青春山海線」2000禮盒全出自她們的手

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

大陸熱門新聞

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

挖出血棺！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

24歲女兒被江水捲走　父母強要185萬「給兒買房頭期款」

陸方宣布「全面禁止」台肉製品輸入

秦始皇陵墓衛星圖曝光　千年沒人敢挖

皇后私通生女嬰　皇帝扔鍋爐弄死

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

失戀男大鬧超商！突走向男店員「捧臉吻下去」

西藏冒險王疑遭他殺　最後影片見「驚悚對話」

滙豐CEO：依港警要求凍結流亡議員戶口　

大陸首批試疫苗專家：僅打針處疼了點

更多熱門

相關新聞

大馬年夜飯人數上限20　禁跨州

大馬年夜飯人數上限20　禁跨州

華人農曆新年將至，馬來西亞的新冠疫情卻依舊嚴峻，讓人不禁擔心，人們在佳節時期群聚是否將造成防疫破口。馬來西亞國防部高級部長伊斯邁沙比里（Ismail Sabri bin Yaakob）最近透露，政府已就民眾在農曆新年的行動範圍制定SOP，包括年夜飯最多20人、禁止跨州等，以免疫情急速擴散。

疫情悲劇！貧童網路流量見底「退出遠距課」

疫情悲劇！貧童網路流量見底「退出遠距課」

案889桃園某醫院「接觸者匡列160人」　陪病家屬還會再增加

案889桃園某醫院「接觸者匡列160人」　陪病家屬還會再增加

國台辦批「矇騙民眾」　陳時中：說台灣較準是對台灣自豪

國台辦批「矇騙民眾」　陳時中：說台灣較準是對台灣自豪

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

關鍵字：

櫻桃中國大陸新冠肺炎新冠病毒車厘子進口櫻桃水果衛健委

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

Keanna經紀人改口道歉了

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面