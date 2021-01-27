陳時中：外送員進到醫院快自首　醫院防火牆4族群未匡列

▲衛福部桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心規定曾在部桃就醫者，需在健保卡上註記，讓防疫人員能提高警覺。然而，感染科醫師指出陪病者、藥廠業代、儀器商與物流人員都不在註記對象內，醫院防火牆恐有漏洞。指揮官陳時中表示，清潔工、保全都是外包人力，已在註記範圍裡面。部桃很久以前就規定，外送員不能進到部桃裡面，如果相關人員有違規，就要快點出來自首，會匡列到接觸者中。

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中央疫情指揮中心公布案889及890足跡，案889是在其他間醫院急診就醫時，才發現確診，振興醫院感染科主任醫師李明政指出，目前健保卡都會註記是否為部桃患者，但探病、急診陪病者、藥商、儀器商、物流員及外送員等6族群難以匡列揪出。

指揮中心發言人莊人祥26日晚間補充，部立桃園醫院的保全、清潔人員，都已在健保卡上註記，但藥廠業代、物流人員，因非院內人員，並未匡列於接觸對象，也沒有在健保卡上註記。

莊人祥解釋，由於醫院採實聯制，若真的發生疫情，並不會疫調無門。指揮中心已提醒藥廠業代或物流人員，若有症狀去醫院看診，一定要主動告知曾去過部桃，由醫療院所主動安排採檢。

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