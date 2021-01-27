女兒遭拍照檢舉「從桃園來」　部桃護理媽心碎：犧牲卻被貼標籤

▲部桃爆發院內群聚。圖與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院因爆發院內群聚，部分縣市出現「避桃」的現象，甚至還冒出封城的聲浪。一名部桃護理師發文表示，她25日忽然接到花蓮衛生局的電話，得知有民眾通報縣內有來自桃園的孩子，「恐影響村民的安危」，讓她超傻眼，而最誇張的是，公所居然還派人到她娘家訪視、拍攝女兒照片，「我的孩子就有被尊重嗎？」

這名護理師在臉書上發文表示，她25日接到花蓮衛生局的電話，得知有民眾舉報「有來自桃園的孩子住在某部落，恐影響村民的安危！」她聽聞後雖然傻眼，但還是冷靜的告訴對方，孩子2個禮拜前就被阿姨接回家了，且她本人沒被匡列或隔離，也很配合自主健康管理，三採陰。衛生局人員而後則回應，畢竟接獲檢舉，才會致電關心，如果是這樣的話，「那沒事了。」

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原PO當時一直很不安，非常擔心孩子的安危，但是面對村民的擔憂，她又覺得應該包容、尊重，直到她和媽媽通電話後，才發現這一切是她想得太單純了。媽媽說，日前一早就有村幹事和公所的人來家中訪視，對方雖然並未說明目的，但她心想，這應該只是社區關懷，所以也沒多問；而後，2位人員除了要求孩子寫出父母的名字、電話，甚至還拿手機拍下孩子們的樣貌。

▲面對棘手的疫情，醫護人員依舊堅守崗位。圖與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

原PO得知後超無言，「我的孩子就有被尊重嗎？有受到妥善的保護嗎？為什麼要拍照？」她可以理解村民會擔心，但是誰會把有風險的孩子丟到其他縣市？更何況，身為護理師的她，當然要先將家人安頓好才會上戰場，「以為我們都很想和孩子們分開？即使會分開多久都不知道，還是硬著頭皮把孩子先送走」，結果最終卻換得「被社會標籤化後的傷害」，這樣真的值得醫護人員為社會付出嗎？

原PO越想越生氣，認為民眾如果沒有同理心、不互相尊重，「根本不值得我們第一線人員和我們家人的犧牲。」事實上，不論是被匡列、被隔離或確診者，都沒人希望事情變成如此，「不需要被民眾指指點點、被貼上標籤」，真的希望大家不要用有色的眼光看待，「桃園人也是台灣人！」

原PO也向《ETtoday新聞雲》記者表示，她後來有聯繫公所人員，對方告訴她會拍照只是當通報案件處理，「沒有公開孩子們的照片」，目前也已將所有相關照片刪除了。

身為第一線護理人員的原PO強調，她真的希望民眾可以相互包容、尊重，「我們也想要像一般民眾一樣有正常的生活，我們不想當鐘樓怪人」，防疫一定要同心，請大家配合勤洗手、戴口罩、保持安全距離，這樣才能早日恢復正常的生活。