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病毒量越來越高！染疫翁兩名女兒續驗Ct值出爐　長女1/23出現症狀

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚案件中院內患者老翁（案881）有2名同住女兒確診（案882、885），當時檢驗Ct值高，顯示體內病毒量仍低。中央流行疫情指揮中心今（27）日公布追蹤檢驗結果，這2人後續幾次檢驗Ct值已經下降，最新Ct值分別為17、13，顯示病毒量逐漸升高；另值得注意的是，其中案881大女兒於1月23日出現咳嗽等上呼吸道症狀。

部立桃園醫院感染事件累積15人確診，其中首例院內病患確診（案881）有三名同住女兒，其中非主要照顧者、負責煮食送餐的大女兒先確診；隔日屬於主要照顧者的三女兒也接連確診，這兩人當時確診的Ct值分別高達35.6與27，顯示體內病毒量低，是否剛感染，得觀察後續病毒上升情況。

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指揮中心發言人莊人祥今日說明，大女兒後續1/23檢驗Ct值22、1/26檢驗Ct值17.6，確實有逐日下降，病毒量越來越高，也看到近期發病，該案於1/23日出現些微症狀，主要是咳嗽與上呼吸道症狀；至於三女兒1/23採檢Ct值已經降至13，看起來也是近期發病，但目前為止都沒有症狀；兩人抗體檢驗也顯示為陰性。

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