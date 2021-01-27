「1人染疫、15人中鏢」案838疑超級傳播者！羅一鈞：不能算他頭上

▲疾管署副署長羅一鈞指出，部桃染疫醫師838並不符合超級傳播者。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／台北報導

部立桃園醫院累積已達15人確診，染疫者更從醫院醫師、護理師，橫跨到社區中包含家屬、病患及看護！其中首位確診醫師案838被懷疑是否為「超級傳播者」？疾管署副署長羅一鈞說明，838並無符合超級傳播者定義，一般病毒是「1傳3或1傳4」，超級傳播則可能「1傳10」才算，但照疫調的範圍顯示，後續的傳播不能算在他身上。

衛生福利部桃園醫院染疫範圍短短半個月，就從匡列數十人，馬上暴增到5千多人，必須進行居家隔離，其中國內本土案例案838住院醫師開始，爆發一連串院內感染及社區感染案件。有醫師指出，這次指標個案838醫師，在群聚事件可能已經是「超級傳播者」。

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疾管署副署長羅一鈞澄清，該名醫師所稱的是「超級傳播事件」並非「超級傳播者」。一般病毒是「1傳3或1傳4」，超級傳播則可能「1傳10」才算，但依照疫調的範圍顯示，「後續的傳播不能算在他身上，目前他還沒到超級傳播者條件。」

羅一鈞也補充，這次部桃染疫事件，從院內感染演變成社區感染，「事件在比較侷限空間範圍內很快速，以國內疫情演變算是一個可以算得上超級傳播事件，勉強算得上。」但他也指出，以國外醫院群聚動輒40至50人的群聚，專家各有各的看法，但以超級傳播者來說，這位還沒到，不會這樣推斷這名個案。

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