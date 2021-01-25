部桃擴大隔離　雲林2對夫妻列居家隔離疫調！個案曝光

▲雲林縣有2對夫婦曾至桃園醫院就醫，回朔擴大匡列為居家隔離對象。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，中央流行指揮中心24日宣布，擴大回溯1月6日至19日出院病患、陪病者、同住者需要居家隔離；雲林縣有2對夫婦曾至桃園醫院就醫列為居家隔離對象，衛生局已展開疫調。

雲林縣衛生局指出，截至今（25）日18點整為止，針對桃醫確診案衍生出來的居家隔離者，雲林縣民有6人，其中兩人定居桃園並未返鄉隔離，另有2對夫婦（4人）在1月6日至19日期間曾到桃醫就醫並已回到雲林，已列入居家隔離對象，衛生局已展開疫調。

個案一（夫妻）：1/6自部桃出院，1/6~1/12到桃園市女兒家住，1/12個案及太太回雲林老家，已過14天居隔期，疾管署通知不須開立居家隔離通知書，但個案及太太須採檢1次。

個案二（夫妻）：1/12自部桃出院後與居於桃園，1/20返回雲林，目前無其他同住者。已安排個案夫婦至醫院進行採檢中，後續由衛生所防疫人員協同警察人員前往開立居家隔離通知書並提供防疫手機，持續追蹤至1/27解除居家隔離。

衛生局長曾春美表示，根據防疫指揮中心部桃專案，將居家隔離範圍回溯1月6日至19日醫院感染事件，出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢，請民眾務必遵守相關規定。

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