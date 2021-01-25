不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所檢疫狀況。（圖／記者林敬旻攝）

地方中心／整理報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，中央流行指揮中心24日宣布，擴大回溯1月6日至19日出院病患、陪病者、同住者，估計有5000人需要居家隔離。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市被匡列需回溯名單。

12：00更新

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基隆市：2人擴大居家隔離，其中1名為部桃通知擴大追蹤需居家隔離民眾，1月13日從部桃出院，另1名是1月9日因女友住院有至部桃陪病，符合居隔條件，已進行居家隔離並回報CDC。

新北市：新北市政府表示，目前新北市接到通知有30位民眾需要居家隔離， 已即刻啟動居家隔離關懷。

苗栗縣：尚未接獲中央通知。



台北市：副市長黃珊珊表示，尚未接獲中央匡列者名單，不過約有40名從部桃轉出的病患、陪病者，目前都在專責病房管制中。

桃園市：指揮中心估計5000人需要居家隔離。

新竹縣市：2縣市尚未接獲中央通知。

台中市：衛生局表示，至今尚未收到中央通知有多少匡列回溯名單為台中人。

嘉義縣市：2縣市尚未接獲中央通知。

台南市：經CDC電話確認及Trace系統查詢，截至1月25日上午10點55分，台南市無部桃擴大回溯管理個案。

高雄市：衛生局統計目前居家隔離13人，居家檢疫5093人，以上不含部桃回溯匡列人數，目前尚未收到部桃匡列人數相關數據。

屏東縣：未中央接獲通知。

台東縣：目前居家隔離有78人，需回溯居家隔離共2人。