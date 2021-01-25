搬遷後事故頻傳...西螺分局臨時辦公廳補掛警徽　民俗專家回應了

▲西螺警分局為化解民間疙瘩，製作新的警徽懸掛分局臨時辦公廳舍大門上，達到可安定人心好方法，民俗專家認為應持正面肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局西螺警分局舊辦公廳舍因老舊進行原地重建，從西螺市區暫遷至郊區的西螺廣興教育農園辦公後，交通重大事故頻傳及警員猝死，坊間謠傳疑分局搬家缺機關警徽鎮守，才會事件不斷，警分局挑黃道吉日將警徽懸掛臨時辦公廳大門上方，祈讓流言停止、安撫民心。

雲林縣警察局西螺分局位於西螺鎮市區公正路，自1963年使用迄今已有58年的歷史，廳舍老有改建迫切需求，進行原地重建，西螺派出所搬遷至西螺道之驛，警備隊、偵查隊及各組業務均搬遷至廣興教育農園臨時辦公廳舍上班。

西螺警分局從2020年9月底開始進行搬遷，10月30日在廣興教育農園舉行西螺分局臨時辦公廳舍揭牌啟用典禮，西螺分局移地辦公後，轄區發生數起重大傷亡交通意外，地方盛傳分局遷移郊區後，好像諸事不順遂，又加上發生警員值班意外猝死。

▲西螺分局搬遷後，有洽公民眾前往洽公看分局臨時辦公廳外觀，怎麼看都感覺有點怪怪的，仔細一看原來正門上缺了警徽，缺少警徽鎮守才會事故不斷流言不逕而傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

地方繪聲繪影指廣興教育農園前為墓地遷葬改建，曾有民眾到園區休憩喝咖啡，其中三位民眾選了蓮花池旁坐下，點了三杯飲料後，行動咖啡車業者問客人你們四個人點三杯飲料，另一位要喝點什麼嗎？三人面面相覷，難道遇到「阿飄」？

西螺分局搬遷後，有洽公民眾前往洽公看分局臨時辦公廳外觀，機關名稱的秀招也有，頂樓也有懸掛國旗，但怎麼看都感覺有點怪怪的，就是缺少陽剛正氣，仔細一看原來正門上缺了警徽，缺少警徽鎮守才會事故不斷流言不逕而傳。

西螺警分局表示，舊分局的警徽用水泥勘入，搬遷時要拆下移到臨時辦公廳舍懸掛，因無法拆下而作罷，由於現在辦公廳舍為租借，等分局新建落成後就會遷回新分局辦公，才未將警徽懸掛大門上，因有洽公民眾覺得沒警徽看起來怪怪的，順應民意委託廠商製作新的警徽懸掛分局大門上，與地方盛傳流言無關。

民俗專家李寶全表示，警察配有手銬戒具、配槍，代表國家執行公權力，保護人民打擊犯罪為民伸冤，罪大惡極的壞人，看到警察唯恐避之不及，象徵正義代表正氣，機關圖騰警徽有國徽，警察機關被稱為衙門象徵威嚴，為陽間執法機關之一，警員代表國家執法辦案，偵查命案及重大刑事案件，為被害者伸冤找兇犯，民間普遍認為陰間好兄弟也得敬畏警察，警徽能發揮避邪鎮煞作用。

李寶全認為，西螺警分局搬遷至臨時辦公廳舍期間，發生多起交通傷亡事故及警員猝死意外，應純為巧合，與有無懸掛警徽應屬無關，分局為化解民眾心理上的疙瘩，製作新的警徽懸掛分局臨時辦公廳舍大門上，達到可安定人心好方法，應持正面肯定。

▲西螺警分局表示，舊分局的警徽用水泥勘入，搬遷時要拆下移到臨時辦公廳舍懸掛，因無法拆下而作罷，由於現在班更廳舍為租借，等分局新建落成後就會遷回新分局辦公，才未將警徽懸掛大門上。（圖／記者蔡佩旻攝）





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