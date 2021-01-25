居檢男「防疫旅館猝死」鄰居嚇壞！台南人瞄一眼抖爆：要去收驚了

▲台南居檢男猝死，飯店外停了救護車與警車。（圖／翻攝「台南爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

台南市24日傳出居家檢疫猝死的案例，50歲的男子15日至澳門返台，到台南一家防疫飯店進行居家檢疫，沒想到突然失聯，晚間被發現倒在房內身亡。而網友路過該旅館時，看見外面停了多輛警車與救護車，也感到十分驚恐，紛紛呼喊「要去收驚了」。

這名男子年齡50歲，1月15日從澳門返台，當時持有新冠肺炎檢測陰性報告，入境後身沒有不適，接著前往台南某家防疫旅館，進行居家檢疫。

男子24日下午1點25分突然反應，有下肢腫脹的狀況發生，沒想到再過一段時間，飯店要聯繫男子，卻聯絡不上。台南市衛生局、警政單位24日晚間10點到場，發現男子已經明顯死亡，初步評估無他殺嫌疑。

▼台南市出現一例居家檢疫猝死個案，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能。（圖／記者林悅攝）



衛生局緊急採集檢體，送檢後初步排除感染COVID-19，後續會進入相驗流程，並處理遺體，飯店的房間、公共設施也會進行消毒。

事件發生後，許多網友在「台南爆料公社」熱烈討論。經過該路段的民眾，看見救護車、警車在現場，忍不住留言，「沒有外出的話，應該還不用緊張」、「大家先別慌張或是猜測，等正確的消息出來是最好的」、「記得去收驚喲」、「大家不要慌，這樣我也會跟著慌。」

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