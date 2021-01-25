110全中運在雲林　縣府提前採購防疫物資...最高規格迎戰疫情

▲雲林縣長張麗善25日一早帶領縣府一級主管前往斗南田徑場，除拍攝全中運宣傳影片外，也視察全中運場地「斗南田徑場整修」進度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了迎接雲林縣睽違34年之後再次承辦的110全中運，雲林縣長張麗善25日一早帶領縣府一級主管前往斗南田徑場，除拍攝全中運宣傳影片外，也視察全中運場地「斗南田徑場整修」進度。

雲林縣長張麗善表示，近日國內疫情升溫，針對比賽期間之防疫措施與物資，雲林縣政府已提前因應採購防疫物資，目前規劃競賽期間，除了進出場館人員量體溫及消毒之外，將採取實名制，確實掌握每一位進場人員，以最高規格的方式面對疫情的挑戰。

雲林縣長張麗善指出，田徑場整修總經費約8500萬元，第一期工程(主要工項：主要比賽場地，例如跑道、跳遠沙坑、鏈球場等)預計2/15前完工，二期工程(主要工項：高空照明設備、地墊、油漆等)預計3/15前完工，請教育處務必對期程及工程品質掌控，提供全中運期間開閉幕典禮及田徑賽項目使用，將田徑場整修的煥然一新，並以最好的面貌迎接所有的選手及來賓。

拍攝全中運宣傳影片過程，由縣長張麗善帶領縣府一級主管，熱身活動後在舞蹈老師的指導下，學跳全中運的大會主題曲舞蹈，展現出全中運「雲林上場 精彩飛揚」的精神，也顯示出雲林縣政府對這一次舉辦全中運的重視。雲林縣政府表示，為辦理110全中運，雲林縣從上到下全體通力合作，展現團隊精神，期盼大家的努力與付出，可以得到國人的支持與肯定。

▲雲林縣長張麗善表示，近日國內疫情升溫，目前規劃競賽期間，除了進出場館人員量體溫及消毒之外，將採取實名制，以最高規格的方式面對疫情的挑戰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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