雲林桶仔雞業者北上打氣　600份滴雞精配送部桃

▲大仁哥（黑衣）則低調指出，台灣是一體生活圈，他希望能貢獻自己一點點心力，給予防疫人員鼓勵，祈願疫情早日退散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

衛生福利部桃園醫院爆發院內感染，中央疫情指揮中心18日宣布成立「前進指揮所」管制，面對疫情升溫，許多民眾以正向看待，用行動給予支持；雲林縣桶仔雞業者準備自製滴雞精，今（25）日北上配送桃園部立醫院為醫護加油打氣。

雲林縣議員邱世文表示，民眾暱稱「大仁哥」的桶仔雞業者為了替桃醫醫護人員加油打氣，停業數日趕工，準備600份滴雞精配送至桃醫，盼為已連續幾天不眠不休的醫護人員提升體力，繼續在防疫第一線，守護台灣。

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大仁哥則低調指出，台灣是一體生活圈，面對嚴峻的疫情，沒有人可以置身事外，醫護真得很辛苦也很偉大，他希望能貢獻自己一點點心力，給予防疫人員鼓勵，祈願疫情早日退散。

▲雲林縣議員邱世文表示，民眾暱稱「大仁哥」的桶仔雞業者為了替桃醫醫護人員加油打氣，停業數日趕工，準備600份滴雞精配送至桃醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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