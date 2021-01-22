避桃自保網罵翻　張麗善：依中央防疫原則「避免到高風險疫區」

記者蔡佩旻／雲林報導

桃園醫院爆群聚感染後，引發社會大眾憂心疫情發展，雲林縣長張麗善21日受訪指出，「保護鄉親也保護所有防疫區不要受到擴散及破壞，這部分非必要的話不要前往。」此話一出民眾一片罵聲，今（22）日張麗善緊急說明表示，與桃園市長鄭文燦通過電話，表達雲林跟桃園攜手抗疫。

▲張麗善說明，「我沒有任何禁桃令也沒有任何避桃令，要維護所有的防疫最高原則與避免到高風險的疫區，我想這是中央指揮中心所下的最高防疫原則。」（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣長張麗善昨（21）日受訪表示，為保護鄉親及防疫區不要受到擴散及破壞，雲林縣做出自我管制，並希望在疫情高峰期的此刻，所有的公務人員非必要的話不要前往到桃園洽公；並指出這段期間國中、小學辦理校外教學活動，盡量要求各校規劃台中以南的遊程做安排，盡量不要到北台灣，這是採取的一個必要的措施，在疫情期間避免疫情擴散，才做出以上決定。

適逢鎮南國小外教學依據疫情發展，緊急轉換夜宿地點，許多民眾對於雲林縣「避桃令、禁桃令」說法發酵，網路一片罵聲，雲林縣長張麗善22日上午10點30分緊急對外說明。

張麗善表示，剛跟鄭文燦市長通過電話，表達雲林縣對桃園市的關心，同時一起做好防疫最高原則，所以要彼此加油、鼓勵，台灣與桃園都只有一個，雲林更只有一個，所以不能置身度外大家一起防疫一起加油，共度難關，希望疫情趕快退散，所有鄉親能夠過個好年。

張麗善說明，「我沒有任何禁桃令也沒有任何避桃令，要維護所有的防疫最高原則，除了個人的勤洗手戴口罩、保持社交距離、避免到人群眾多的地方，還有避免到高風險的疫區，我想這是中央指揮中心所下的最高防疫原則，我們希望公務體系能夠維護公務體系基本服務的量能，公務體系不能淪陷，所以我想，這也是我們最重要的要保護鄉親的防疫基本原則。」

張麗善強調，「我沒有任何禁桃令也沒有任何避桃令，也對桃園沒有任何歧視。」剛剛與桃園市長鄭文燦通過電話，我也表達關心互相鼓勵、加油，同時我也希望大家一起抗疫，台灣、桃園、雲林都只有一個，所以我們希望大家一起共度這個難關，一起針對這個疫情大家一起加油，希望疫情趕快退散，所有的下親都能夠過個好年。

從去年到現在整個防疫的SOP的流程到目前為止我們還是用一個非常嚴謹的態度，包括所有醫療體系的服務量能到目前為止都是非常嚴謹的，所有的檢疫旅館為有備無患逐漸在擴充當中，防疫原則都以最嚴謹的態度執行，當然避免到高風險的疫區也是防疫中嚴謹要遵守的。



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