賀錦麗手按2本聖經宣誓　寓意曝光！象徵「第2母親」陪身旁

文／中央社記者周世惠舊金山20日專電

賀錦麗成為美國政治史上有色人種權位最高的女性，她今天使用兩本聖經宣誓就職副總統，以象徵她出生成長的根源、亞非裔血統，以及在司法和政界的歷練。

▲美國副總統賀錦麗手按2本聖經宣誓，丈夫任德龍（Doug Emhoff）陪在身旁。（圖／達志影像／美聯社，下同）

美國正副總統就職時手按聖經宣誓，為開國總統華盛頓（George Washington）就職時立下的不成文傳統。

美國新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天就職時以兩本聖經宣誓，一本是酒紅色封皮、另一本為黑色封皮，背後有不言而喻的代表意義。

酒紅色封皮聖經是她之前宣誓就職為加州總檢察長和參議員時使用過的同一本，來自她成長階段的鄰居謝爾頓（Regina Shelton）。

謝爾頓的名字以金色字體，鐫印在這本聖經封皮右下角。

加州聖荷西（San Jose）「信使新聞」（The Mercury News）報導，謝爾頓對賀錦麗來說像是第二個母親。賀錦麗幼時成長於舊金山灣區西柏克萊（West Berkeley），當她的單親媽媽戈巴蘭（Shyamala Gopalan）因癌症研究工作晚回家時，謝爾頓幫忙照顧賀錦麗和她妹妹，兩家人親如一家。

賀錦麗以來自家鄉的聖經宣誓就職，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的社交隔離中，象徵著過去陪伴她成長的故鄉友人一起出席這場歷史性就職典禮。

由賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）手持、賀錦麗按壓宣誓的兩本聖經中，另一本黑色封皮為美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）所有，寓意賀錦麗亞非裔血統和在司法界的歷練。

生於紐約的猶太裔任德龍成為美國歷史上首位「第二先生」，他與賀錦麗是在相親中認識，2014年結婚，對賀錦麗的政治工作非常支持。根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），任德龍已辭去律師事務所職務，將在喬治城大學（Georgetown University）教授法律課程。

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