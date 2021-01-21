拜登政府首位內閣確定！　參院火速通過「國家情報總監」人事任命

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院周三（20日）批准拜登政府的第一位內閣人事任命，海恩斯（Avril Haines）正式成為國家情報總監。此外，CNN根據消息指出，川普時期進入白宮任職的大管家（chief usher）哈勒斯（Timothy Harleth），成為第一個被拜登開除的白宮幕僚。

▲海恩斯成為美國第一位女性國家情報總監。（圖／路透）

綜合外電報導，拜登政府上任後參議院也正式變成多數黨，改由民主黨掌控，而在新政府第一天，參議員及投票以84：10票的差距，正式認可海恩斯成為國家情報總監。

這項人事任命案的通過，讓海恩斯成為美國史上第一位女性國家情報總監，正式掌管這個此前不斷遭受前任總統川普責難與貶低的情報機關。

儘管參議院火速通過海恩斯的人事任命，但拜登政府在第一天確認的內閣成員仍算少數。相比拜登，川普上任第一天參議院就通過2個人事任命，歐巴馬和布希兩位前任總統的數字則更多。

拜登接下來的人事任命恐怕難以順利進行，還必須等到參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），以及民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）談定在參議院如何共享權力為止，才有可能加快進行。