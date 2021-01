快訊／紐約「軍用直升機」墜毀釀3死！　現場火勢狂燒

▲美國紐約州發生墜機,已釀3死 。(圖/翻攝自Twitter@KempterFireWire)



記者吳美依/綜合外電報導

根據外媒最新消息,美國紐約州門羅郡(Monroe County)門登(Mendon)地區發生軍用直升機墜毀事件,導致3人死亡。緊急服務部門已經趕到現場救援。

NYSP helicopter over the scene. #roc pic.twitter.com/5uVjENkMxv

當地媒體報導,目擊者3日下午6時30分左右看見直升機低空掠過地面,不久後就發生意外。墜毀地點位於西布魯姆菲爾德路(West Bloomfield Road)附近,如今周邊道路已遭封鎖。另外,羅徹斯特機場(Rochester Airport)消防部門正趕往現場救援。



Happening now: Picture from the scene of the military helicopter crash in Mendon, NY (Photo credit: Emily Fasel) https://t.co/CeeKjByrx5 pic.twitter.com/HVSQgfRQ6n