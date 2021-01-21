拜登就職重點一次看！承諾當「美國人的總統」　上任第1天就開工

記者吳美依／整理報導

美國總統於美東時間1月20日正式交接，新任總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式宣誓就職，吸引全球矚目。以下整理他們就任第一天的活動與行程。

▲拜登正式宣誓就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

拜登與家人20日上午至白宮附近的聖瑪竇主教教堂（St. Matthew's church）教堂參加彌撒，接著才前往國會山莊，出席就職典禮。

▲拜登、賀錦麗夫婦抵達國會山莊的宣誓典禮會場。（上圖／路透，下圖／達志影像／美聯社）



▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗宣誓後，成為美國史上首位非裔、亞裔與女性副總統。她緊接著在下午進入參議院，主持3位新任參議員的就職，此舉也標誌著民主黨正式成為參院多數，加上在眾議院的優勢席次，全面執政。

▲美國總統拜登完成就職宣誓，發表演說。（上圖／路透，下圖／達志影像／美聯社）

拜登在就職典禮上，手按聖經宣誓，承諾將成為「所有美國人的總統」。他呼籲全國團結，結束兩黨支持者近年嚴重對立的局面，共同面對疫情、社會不公與種族歧視等挑戰，隨後立刻使用總統推特帳號發出第一則文章，「面臨解決危機的時刻，我們沒有時間浪費。這也是為何我今天立刻進入橢圓辦公室、開始工作！」

▲拜登與賀錦麗前往阿靈頓公墓，致敬美國陣亡將士。（圖／達志影像／美聯社）



拜登與賀錦麗在就職典禮結束後，也依照傳統慣例，前往阿靈頓國家公墓，致敬美國陣亡將士。前總統歐巴馬、小布希與柯林頓夫婦也陪同在場。

▲拜登在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，推翻川普決策。（圖／路透）

拜登結束行程後，隨即進入白宮橢圓辦公室，開始工作，並簽署就任以來第一份行政命令，包括美國重返《巴黎協定》、確保種族平權、必須配戴口罩等等。根據CNN報導，他在上任1小時內就簽署17份行政命令，推翻川普政府的決策。

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