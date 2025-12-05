不做美甲了！她曝「出國前必剪指甲」　一票人曝原因：很重要

▲原PO直呼，出國前一定要先剪指甲。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出國前會精心打扮，讓拍照效果更好！一名女網友坦言，以前出國前必做美甲、接假睫毛，如今只在意指甲有沒有剪短、胃藥有沒有帶。文章一出，一票人點頭回應，「指甲沒剪會焦躁」、「出國買指甲剪八支了」、「光療太長連指紋辨識都失靈」；還有人補充，「胃藥、止瀉藥、止痛藥全都要帶」。

一名網友在Threads表示，以前的她出國前夕，會特地去做光療美甲、接假睫毛，讓自己美美的出國旅遊，而現在只在意「指甲有沒有剪短、胃藥有沒有放在行李箱裡！」

文章曝光後，一票人認證，就怕指甲過長會岔開，出入境無法指紋辨識，「真的要剪指甲，不然每次出國必買指甲剪」、「指甲沒剪很躁鬱」、「出國化妝包裡面還會放指甲刀」、「指甲真的要剪，我光療太長，指紋辨識一直按不下去」、「非常重要，莫忘剪指甲！我也曾在國外買指甲剪」、「指甲剪真的很重要，我出國久一點就很驚慌指甲跟妖怪一樣長，莫名其妙已經買了八支指甲刀了」。

不少人也直呼，備用藥也超級重要，「胃藥是很重要的旅伴」、「還有止瀉藥～拉肚子人必備」、「還有酵素跟排便果凍一定要帶」、「還要帶便祕保健食品＋止痛藥」、「還有感冒發燒藥、萬用藥膏、OK繃」、「真的！這次出國覺得好險有帶胃散」。

而上述留言提到的指紋辨識，其實就是桃園機場設置的「新世代自動查驗通關系統（e-Gate）」，只要年滿10歲且身高120公分以上，持有我國有效晶片護照，即得申請使用e-Gate，最快10秒即可完成通關。旅客可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。