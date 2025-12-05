手被砍癱軟名醫妙手救回！他狂掃10座撞球冠軍　最愛按快門拍照

▲李先生感謝杜元坤院長，幫他救回右手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北一名39歲李姓男子3年前因意外遭利刃重砍右手，導致尺神經、正中神經與尺側動脈斷裂，五指癱軟、完全無法施力，突如其來的重傷讓他工作中斷、最愛的撞球也被迫放棄，甚至一度因長期低落、萌生輕生念頭。不過現在從「恢復無望」又找到春天，而這個轉變就是義大醫院杜元坤院長。

「那段時間真的萬念俱灰。」李先生回憶，傷後不只無法握球杆，連日常生活都困難。他甚至把珍藏多年的限量球桿全部賣掉，以為再也回不到熟悉的球檯前。直到杜元坤院長評估後告訴他「還有機會」，他當場落淚。隨後在2022年8月接受手術，術後第三個月，他明顯感受手部開始「有力氣了」，四個月便重返營造業工作。

▲李先生已經可手持相機 完成按壓快門 高度手指靈活度的動作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當初因爲右手掌遭利刃砍傷，造成五指癱軟 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李先生形容接受杜院長治療的過程，「就像小學生上課，每一次小小進步，院長都會給我滿滿鼓勵。」也是這些力量，讓他撐過漫長復健。如今術後三年多，他的手指靈活度恢復約七成，不只能正常生活抓握物品，更重新回到最愛的撞球場，陸續在花式撞球比賽中拿下超過10座業餘冠軍。他也開始培養新興趣「攝影」，透過握相機、按快門的動作訓練手部力量，讓功能持續進步。

杜元坤指出，李先生曾在外院接受過手術，神經已嚴重沾黏、疤痕厚重，「就像一把黏成一團的電線，要在顯微鏡下把每一股細線找出來再接回去。」手術仰賴多年經驗冷靜判斷與精準縫合。術後亦有義大團隊長期追蹤與教導，包含個案管理與專業復健，順利引導病人循序恢復力量與感覺。

杜元坤也提醒，神經再生以「月」甚至「年」計算，患者需極大耐心，治療更不能拖延。「許多病人被告知『無法恢復』，其實只是錯過黃金期。」他強調，信念與希望往往是病人能否撐過復健的關鍵。