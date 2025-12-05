　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

記者唐詠絮／彰化報導

回來了！在各方協助下，日前被大陸遣返至金門的10名台籍詐欺案嫌犯中，最受社會關注的「鹹粥嬤金孫」，終於在今（25）日傍晚從金門回家團聚。焦急等待多時的阿嬤早已備好烘爐、豬腳麵線，要為孫子「過火」去霉運。議員賴清美得知也趕到阿嬤家，黃男見到一手把自己帶大的阿嬤，馬上緊緊抱住阿嬤，哭到眼睛紅腫，哽咽承諾：「以後會找正當工作，學一技之長。」

▲鹹粥嬤愛孫回家了。（圖／議員賴清美提供）

▲鹹粥嬤愛孫回家了。（圖／議員賴清美提供）

這10名台籍男子因涉及跨國詐欺案，日前被大陸公安從柬埔寨押解，並於昨日突然全數循「小三通」遣送至金門，交由我方警方偵辦。其中，因阿嬤賣鹹粥苦籌贖金而引發全國關切的黃姓男子，總算結束這場海外惡夢。

回憶在詐騙集團的日子，黃男餘悸猶存表示，「天下沒有白吃的午餐」朋友說泰國有個合法正常的高薪業務工作，一下飛機隨後就被騙前往寮國，被迫從事詐騙工作。「沒有績效還會被毆打體罰，想回來也回不來，每天都在害怕」，「環境不是人住的，每天按表操課，如果不幸恐怕就會命喪異鄉」。

▲鹹粥嬤的愛孫返家了。（圖／賴清美議員提供）

▲鹹粥嬤餵愛孫吃豬腳麵線。（圖／議員賴清美提供）

由於手機還是台灣的，網路還是看得到，知道阿嬤跟議員都努力在找他，當時去的有10多人，都是到下了飛機才認識，他更揭露，詐騙集團使用的所有「美女」、「帥哥」頭像都是假的，全是透過AI偽造或盜用的圖片，目的就是誘騙被害人上當。如今，他顫抖地說：「現在要我出國，我也不敢再出國了。」

黃男的阿嬤此前因思念孫子，每日在鹹粥攤前淚流滿面，甚至四處籌措贖金，故事經媒體披露後引發各界同情與協助。相關單位積極透過管道協調，終於促成本次遣返。看到孫子平安歸來，阿嬤不斷撫摸他的背，口中念念有詞，感謝所有幫助他們的人，終於可以安心了。

▲鹹粥嬤的愛孫返家了。（圖／賴清美議員提供）

黃男也藉自己的經驗提醒求職的民眾，近年海外打工詐騙案頻傳，民眾求職時務必提高警覺，對於聲稱高薪、包吃包住、快速致富的海外職缺，應詳加查證，切勿輕易相信，以免落入人蛇集團或詐騙圈套，讓自己與家人都陷入痛苦深淵。

▲鹹粥嬤已經準備好烘爐等待愛孫回家過火。（圖／賴清美提供）

▲鹹粥嬤準備烘爐要讓愛孫過運。（圖／賴清美議員提供）

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彰化鹹粥嬤詐騙愛孫金門大陸

