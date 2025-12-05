小紅書被鎖「1類人」受影響最大！法律YTR：會被騙，到哪都會被騙

▲小紅書在台用戶超過300萬人。（圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

內政部4日公告，小紅書未設立法律代表人，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此決定「封鎖」小紅書一年。對此，法律YouTuber「篆圈熊」表示，封鎖小紅書被影響到的族群，都是看穿搭、旅遊、美妝的年輕女性，「會被詐騙的人，其實到哪個平台都會被詐騙啊。」

法律YouTuber「篆圈熊」在Threads發文，小紅書被封鎖後，實際上受到影響最大的人，並非在平台上因購物遭詐騙的受害者，而是習慣瀏覽穿搭、美妝內容的年輕女性，或是熱衷於美食、出國旅遊資訊的用戶，並強調「會被詐騙的人，其實到哪個平台都會被詐騙啊。」

貼文曝光，網友也對此舉感到疑惑，「禁小紅書真的超好笑，會被詐騙的人就是會被騙，跟哪個平台根本無關」、「臉書不先禁，騙多久了」、「出國資訊、景點用小紅書查很方便」。

許多網友崩潰指出，「常出國的我幾乎都是靠小紅書爬文，小紅書幾億用戶用中文查資訊就是比google多非常多，然後一堆美妝或名牌資訊，再怎麼冷門的東西小紅書就是查得到」、「還有手作啊，那邊是手作人的天堂耶」、「我出國真的只能靠小紅書續命，IG到底要怎麼查旅遊資訊」、「大家追星、穿搭、鉤織、化妝、旅遊全都看小紅書啊」、「小紅書陪伴我從大學學化妝，再到出國學煮飯和旅遊資訊」、「那邊資訊超快的…什麼花季凋謝了沒，有沒有下雪，問一下馬上一堆人回覆」。

刑事局昨公布，小紅書App自2024年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，將對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。數位發展部回應指出，待正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

為什麼不禁臉書？民進黨立委林月琴表示，臉書今年已被數發部重罰超過千萬，原因就是《詐防條例》，如果同樣情形發生在小紅書上面，政府卻沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府，一直都不願意配合台灣的法律，給予時間說明也完全不回覆，也就是說，當人民被詐騙時，政府沒辦法處置小紅書。

．本文經「篆圈熊」授權轉載。