周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

▲下周一和下周二東北季風增強，北台灣濕涼。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

周末兩天東北季風減弱，不過清晨因輻射冷卻加持，空曠地區局部低溫下探14度，白天氣溫回升，周日是未來一周最溫暖的一天。下周一、二東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，局部地區會出現大雨，下周三天氣再好轉。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天和後天東北季風減弱，氣溫回升，各地晴到多雲，明天台東、恆春半島有短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花有零星降雨，不過雨量較少；周日降雨更少，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有零星降雨。

下周一東北季風開始增強，曾昭誠說明，周一清晨開始桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率升高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨機會，新竹以南多雲到晴，該天氣型態將維持到下周二；下周三東北季風減弱，溫度回升，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨，並持續到下周五。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，曾昭誠指出，明後兩天溫度明顯回升，北部、宜蘭白天約22到25度，中南部25到28度，明後天低溫約16度到20度，清晨因輻射冷卻作用，空曠或河谷地區會再低1到2度，最低可能下探14度；周日白天各地約25到28度，是未來一周最溫暖的一天。

下周又要變天，曾昭誠說明，下周一到下周二東北季風南下，白天溫度影響較明顯，北部、宜花約22到25度，下周三到下周四回升24到27度，低溫普遍為18到21度。

今天上午8時又有熱帶性低氣壓生成，曾昭誠指出，該熱帶低壓正準備通過菲律賓，沒有明顯增強，進入南海後才會有增強空間，但發展為颱風機率低。此外，周日和下周一清晨，苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。